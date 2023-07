Oana și Viorel Lis, în sapă de lemn. Nu mai au bani nici de mâncare

Oana Lis se confruntă cu mari probleme financiare. Aceasta și-a asumat să se ocupe exclusiv de îngrijirea și asistența medicală a soțului ei, Viorel Lis, care se confuntă cu serioase probleme de sănătate din cauza vârstei. Soția fostului edil al Capitalei a mărturisit că traversează o perioadă tulbure din punct de vedere financiar. În consecință se vede nevoită să recurgă la anumite sacrifcii și să se descurce cât de bine poate cu ceea ce are la dispoziție.

„Este foarte complicat cu Viorel, dar nu sunt în depresie”

Unul dintre sacrificii se referă inclusiv la vacanțe, Oana Lis admițând că nu are planuri în acest sens, motivul fiind tot din cauza banilor, căci prioritatea sa este să își aloce toate resursele către sănătatea fostului edil al Capitalei.

„Nu am planuri pentru vara aceasta, pentru că nu am bani. Când nu ai bani, nu îți e foame. Adică nu am bani, cu banii pe care îi am și îi produc, am grijă de Viorel. Costă foarte mult să ai grijă de un om cu probleme speciale, acasă și atunci nu îmi mai ajung banii pentru mine, dar eu sunt genul care mă mulțumesc și cu puțin. Anul ăsta nu o să am niciun concediu. Nu o să plec la mare. Este foarte complicat cu Viorel, dar nu sunt în depresie, sunt fericită că sunt acasă. Eu nu sunt legată de lucrurile materiale, am nevoie de ele pentru un confort, dar la fel de bine pot să stau și fără ele”, a declarat Oana Lis, pentru Antena Stars.

Soții Lis stau acasă vara asta

Aceasta recunoaște că dragostea implică sacrificii, motiv pentru care care eforturile sale pentru partenerul de viață nu i se mai par atât de mari. Inclusiv faptul că nu își permit o vacanță în acest sezon estival.

„Fac asta pentru că îl iubesc și este soțul meu. Este normal și asta e normalitatea mea. Vedem pe Instagram anumite lucruri, dar eu zic că milioane de români nu își vor permite vacanțe sau își vor face credite ca să plece în vacanță, mai ales la cât s-a scumpit acum viața”, a mai spus Oana Lis în interviul acordat Antena Stars.