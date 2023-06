Stephan Pelger suferea de depresie încă de la vârsta de 10 ani. Tot atunci a fost internat pentru prima dată într-un centru de psihiatrie

Conform unui raport emis de Ministerul Sănătății, acum trei ani în România existau peste 500.000 de persoane înregistrate cu afecțiuni psihice, ceea ce reprezintă o creștere de două ori mai mare față de acum zece ani. Copilăria lui Stephan Pelger a fost marcată de faptul că a fost adoptat, dar și de orientarea lui sexuală, pe care nu a putut-o ascunde față de părinții lui adoptivi.

Stephan Pelger a suferit de depresie încă de la vârsta de 10 ani

Designerul de modă a mărturisit într-o emisiune că depresia este un subiect tabu la noi în țară, despre care nimeni nu vrea să vorbească, cu toate că foarte multe persoane suferă de ea. „Nimeni nu vorbește de depresie, nimeni nu vorbește de tristețe, de singurătate.

Sufăr de depresie de la 10 ani. Prima dată am fost într-un centru de psihiatrie la 10 ani, la noi în România. Apoi la 21 de ani la Viena, apoi la 34 de ani la München și acum, aici, lângă București”.

Stephan Pelger suferea și de insomnie cronică, iar toate experiențele de viață nu au făcut decât să îi acutizeze starea. „Pastilele acestea sunt foarte toxice. Una la început, după care iei două, după care iei trei, patru și începi să nu mai ai control asupra lor”. Tot atunci, el a vorbit despre situația lui Răzvan Ciobanu, mărturisind că și el s-a confruntat cu depresia.

Cum le-a spus părinților săi de orientarea sa sexuală

Într-un alt interviu, Stephan Pelger a povestit cum le-a spus părinților săi că este gay. „Când aveam 12 ani, le-am spus că n-or să aibă niciodată nepoți. Și tata, un om foarte corect, a spus – aoleu, dar ești bolnav? Și mama, foarte nonșalantă, după două pahare de vin, că-i placea vinul la masa de prânz, a spus – nu, dragă, fiul nostru e homosexual. Și asta a fost tot!”

Stilistul mai spunea atunci că a suferit mult din cauză că a fost adoptat, iar răutatea copiilor de vârsta lui l-au afectat foarte mult atunci când a fost mic. „Mi-a zis că am fost cel mai urât și că am ridicat mânuțele. Și ăsta a fost pentru ea semnul că este copilul potrivit”, a mai spus acesta despre adopția sa.

Ce vedete din România au mai murit în urma depresiei

Accidentul din dimineața zilei de 29 aprilie 2019, în care a fost implicat Răzvan Ciobanu, a provocat un val de șoc în întreaga țară. Deși inițial s-a susținut că a fost o ciocnire între mașină și un copac, designerul a dezvăluit înainte că suferea de depresie, o ipoteză care a fost luată în considerare în acel moment.

Răzvan Ciobanu spunea că se simțea copleșit de probleme, iar depresia s-a agravat și doar persoanele apropiate au putut să îl ajute să treacă peste acel episod crunt.

„Tare greu şi destul de mult timp a fost. Încet încet am reuşit. Nu ies (când sunt depresiv), că nu suport oamenii din jurul meu, nu suport nici citatele motivaționale. Lasă-mă să mă vait. Eu cred că orice prietenie se bazează pe un interes. Trebuie să te motiveze ceva ca să rămâi în relația aceea de prietenie. Nu mai aveam niciun job, nu veneau bani de nicăieri, am vrut să stau în Londra, dar nu am putut mai mult de un an”, spunea Răzvan Ciobanu.

O altă vedetă care s-a luptat cu depresia a fost Cristina Țopescu, care a murit tot în 2019. A fost diagnosticată cu această boală după moartea tatălui său și nimic nu a putut să o facă să se simtă mai bine. „Când a plecat domnul Cristian, Cristina a suferit o depresie. În aceeași perioada a mai pierdut și doi câini. Cristina era o singuratică, așa a fost dintotdeauna.

Are doi frați, care nu stau în București, mama care stă în Germania. A fost prima dată când nu mi-a răspuns, i-am scris de Sf. Cristian, de Crăciun. A apelat la psiholog pentru depresie, după moartea tatălui său. Am mers cu ea la spital de câteva ori, când era internat domnul Țopescu, el se bucură foarte mult când o vedea”, povestea, la acel moment, medicul oftalmolog Monica Pop.