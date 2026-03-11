⁠Cristina Pucean despre motivul despărțirii de BDLP: Suntem amândoi orgolioși

Cristina Pucean a povestit la un podcast faptul că cel mai probabil relația cu BDLP s-a terminat din cauza orgoliului lor. Artista a explicat însă că îl iubește și porbabil îl va iubi mereu.

Dansatoarea a explicat faptul că ea în continuare îl iubește pe manelist. Chiar dacă cei doi s-au despărțit, sentimentele rămân la fel de puternice.

”O să-l iubesc toată viața, nu știu cum să zic. Și probabil și el simte la fel. Dar l-am prins da cu mesaje în telefon. Și eu am aflat despre relația lui din presă. Iar în aceste 6 luni noi ne-am mai văzut. Și l-am văzut pe Bogdan ca fiind bărbatul vieții mele”, a povestit artista.

Pe de altă parte aceasta a recunoscut că din cauza orgoliului nu se vor împăca. ”Știi că asta ne-a stricat pe noi doi foarte mult că avem orgoliu. Acesta împiedică de fapt o reâmpăcare”, a mai spus artista.

Iar dacă ar fi să găsească pe altcineva, aceasta speră să îl cheme tot Bogdan. Nu de alta, dar are un tatuaj pe spate cu acest nume, și așa s-ar justifica. ”Ar fi bine să îl cheme tot Bogdan pe următorul că am tatuajul acela pe spate”, a mai declarat Cristina Pucean. Chiar și așa, aceasta a lăsat cumva să se înțeleagă că între ea și BLPD nu s-au închis toate ușile.

Artista a suferit teribil din pricina morții tatălui ei. Mai ales că ea a trebuit să semneze pentru anumite demersuri medicale, ceea ce a fost extrem de complicat la acel moment.

”Dansul este a doua mea iubire după tatăl meu. Așa da toată faima ca să-l aduc înapoi. Eu a trebuit să semnez pentru ca el să sufere intervențiile de amputare”, a mai explicat aceasta.