⁠Beregoi o acuză pe Bostanică că a fugit în Dubai de frică. Scandalul dintre cele două atinge cote alarmante

Scandalul dintre cele două dive ale tiktokului a ajuns la cote impresionante. Acuzațiile curg râu din ambele părți la fel ca și negările faptelor puse în discuție. Dar se pare că în cele din urmă se va ajunge și la procese.

Iuliana Beregoi și Andreea Bostănica certuri de milioane de euro

Cele două influencerițe își împart cuvinte gerele, dar și foarte mulți bani. Acuzațiile care curg și de o parte și de cealaltă fac milioane de vizualizări, ceea ce înseamnă foarte mulți bani. Faza la care s-a ajuns acum este aceea în care Beregoi i-a transmis fostei prietene că nu are curaj să vină în Moldova sau în România.

Ba mai mult, i-a adresat mai multe întrebări legat de ceea ce a făcut astă-vară. ”Tu fetițo, care la 19 ani trimiteai poze nud cu tine unui băiat și îl întrebai de ce trimite cadouri pe tiktok altor oameni? Tu, unde ai zburat tu în Mykonos, ai stat cu 3 boșorogi într-o vilă privată. Ai zburat cu avionul privat, unde?! Cine ți-a oferit ție chestiile astea? Te-ai culcat cu un om pentru o brățară din prima seară. Ai lăsat-o pe mama ta în Dubai și tu te duceai cu nu știu cine. Să-ți fie rușine, femeie diabolică”, a spus Iuliana Beregoi.

Bostănica, replică acidă

Andreeea Bostănică a replicat că artista nu are nicio dovadă. ”Am zburat în mai multe țări. Tu nu vii cu nicio dovadă. Ea vrea să întoarcă lumea împotriva mea ca să nu se creadă ce zic eu. Dar eu nu zic ceva fals. Eu zic ceea ce a vorbit poliția republicii Moldova. Eu zic adevărul și de asta ți-e ciudă. Ești un monstru și au aflat două țări cine ești.

Deci tu asta te-ai gândit să spui că eu folosesc zăpadă și substanțe. Acesta e argumentul tău și scutul tău?! O să răspunzi pentru aceste afirmații foarte grave. Eu vin în Moldova și o să merg la analize”, a spus și Bostănica.

O lună de scandal

În ultima lună cele două își aruncă vorbe grele în online în fiecare zi. Cearta dintre ele este un subiect mult discutat în online, iar fanii ambelor le susțin cum știu mai bine. Drept urmare în urma acestui scandal cele două au numai de câștigat din punct de vedere financiar.

