Andreea Bostanică, scandal cu Iuliana Beregoi. De la ce s-au luat

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi sunt în concurență pe platformele de socializare și în lumea artistică. Deși ambele sunt din republica Moldova, au ajuns să fie din prietene dușmance.

Rețelele de socializare, mărul discodiei

Andreea Bostănică a povestit că totul ar fi plecat încă de la primul moment în care a depășit-o la urmăritori pe Iuliana Beregoi. ”După ce am întrecut-o pe prima platformă, pe tiktok, mi-a dat unfollow. Iar peste o săptămână mi-a dat un mesaj: ”știi că tiktok nu e important Andreea, e important Instagramul”. Și zic: ok, da, știu, Instagram e foarte tare. Și ghici ce?

Peste doi ani eu am aproape 4 milioane de urmăritori, ea a rămas în continuare la fel, cu 2 milioane. de atunci eu m-am convins cât de important e să fii om cu oamenii, să nu te simți mai presus decât cineva. Și faptul că ea încearcă mereu să zică că ea e artistă și că eu sunt mai mult influencer. Nu, Iuliana, și eu sunt artist și nu poți spune că tu ai mai multe ascultări la piese, suntem acolo”, a explicat Bostănică.

Artista spune că nu ea este rivala Iulianei. ”Înțeleg că este greu să treacă peste orgoliul. Înțeleg că nu mai suntem la același nivel și că e greu să ajungă la nivelul meu și activitatea mea și urmăritorii mei. Dar vreau să îi spun că este o fată minunată și chiar trebuie să ai încredere în tine.

Nu trebuie să te compari, să ai rivalitate. Poți să ai rivalitate cu oameni de statutul tău. Nu cu mine de acum, poate cu mine de la 13 ani. Eu nu am simțit acea rivalitate la momentul acela, eu am crezut că suntem prietene, dar, na, acesta este adevărul”, a mai spus cântăreața.

De asemenea, o altă chestiune care a scos-o din sărite pe Bostănică a fost momentul în care Iuliana ar fi spus că lucrurile materiale nu contează și că nu e indicat să le postezi. ”Se ducea la evenimente și spunea pe scenă: lucrurile materiale nu contează, bogăția nu contează, important e să ai oameni care te iubesc și să nu arați pe internet, cumpărături, chestii. Trebuie să alegi familia.

Ea a spus asta când eu am primit foarte mult hate când puneam cadourile pe online. Când eu oricum primeam foarte multă ură de la toată lumea. Iuliana nu mai sunt Andreea de la 13 ani, căreia îi era frică să se așeze. Eu sunt aceea Andreea care o să zică adevărul”.