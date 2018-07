Examenul de titularizare, greu de trecut. Nici jumătate dintre dascăli nu și-au câștigat catedra

Examenul de titularizare al profesorilor aduce în fi ecare an în discuție pregătirea cadrelor didactice care școlesc tinerii. Performanțele dascălilor scad vertiginos de la an la an, procentul de promovabilitate fiind mult sub reușita discipolilor. Înaintea contestaților, numai 47,40% dintre profesori au reușit să obțină nota 7 sau mai mare, care le asigură o catedră în învăţământul preuniversitar, în timp ce la Bac, 69,7% dintre candidați au promovat





