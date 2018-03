Becali: Fac un partid al Bisericii!

Fostul deputat și europarlamentar George Becali, patronul clubului de fotbal FCSB, a declarat că așteaptă acordul Patriarhului României pentru a înființa un „partid al cerului”.





„Lucrez acum. Am o bază de date. Oamenii cu care am vorbit sunt în baza de date. Dacă Dumnezeu mă luminează, voi lua o binecuvântare de la Patriarh. Dacă am rugăciunea părinților, voi face partidul. I-am întrebat pe oameni dacă o să sun goarna veți veni? Au zis că da! O să fie un partid de dreapta, o să fie un partid naționalist și un partid al Bisericii. O să fie partidul cerului, între ghilimele. Fac un partid al Bisericii. Al Bisericii poate să fie orice om care agrează ce va fi scris. Nu voi scrie Biblia în statut, voi scrie lucruri de moralitate, cele 10 porunci pe care le au toate religiile din lumea asta”, a declarat Becali la România TV, potrivit dcnews.roce

Preoți în Parlament

Gigi Becali vrea să schimbe actualii parlamentari şi primari cu preoţi. În decembrie 2015, el spunea că vrea să înființeze partidul „Familia Ortodoxă", iar primul obiectiv după ce va ajunge la putere este alocarea de fonduri masive de la bugetul de stat pentru biserici.

"O să facem noi un partid din oamenii bisericii. O să merg să vorbesc cu Patriarhul Daniel să dea binecuvântare în BOR, să aibă voie să candideze şi preoţii şi înalţi ierarhi şi facem un partid al bisericii. Şi câştigăm alegerile şi prima dată dăm bani la biserici şi după aia celelalte", a spus Gigi Becali.

„Ideea cu preoţii să candideze a fost a mea (...) De ce să nu candideze? Şi înalţii ierarhi de ce să nu candideze, de ce să n-avem în parlament 5-6 înalţi ierarhi, să înceapă o şedinţă de parlament cu rugăciune? Dacă e democratic, preoţii nu sunt şi ei oameni? Democratic pot să candideze", a afirmat Becali.

