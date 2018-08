AVERTISMENT în privința FUMATULUI: „Țigara are 32 de substanțe drogangiste. E greu să te lași acum”

Gigi Becali a vorbit despre efectele fumatului și despre jucătorii din lotul formației FCSB, care sunt pasionați de această îndeletnicire.





Gigi Becali i-a luat încă o dată în colimator pe jucătorii de la FCSB care fumează. Finanțatorul duce muncă de lămurire cu Florinel Coman și Romario Benzar, pentru a-i convinge pe cei doi fotbaliști să lase țigările.

„De acum încolo, așa fac. Pun în contract să nu se mai fumeze. Când au venit jucătorii la Steaua, au stat în fața mea toți și au zis că nu mai fumează. Nu le-am pus în contract. De acum încolo, le pun în contract. Cu Florinel am încredere și îl mai sun din când în când. Îi zic să nu mai fumeze decât 3 pe zi. El spune că nu fumează nici măcar una. Mă minte! Mi-au spus oameni, specialiști, că țigara are 32 de substanțe drogangiste. E greu să te lași acum! Coman nu știe că eu am spioni puși pe urmele lui. Știu tot, vă dați seama. Ei nu mai ies în cluburi, se duc acasă la câte unul. Grup organizat e Coman, Tănase, Bălașa. Dacă poți să-i desparți, e extraordinar. Benzar fumează o grămadă, n-ai ce să-i faci. Pe Tănase îl rup de acolo, el se antrenează, iubește fotbalul, are dorință și aleargă mult. Cred că rezolv, sunt pe cale de a rezolva. Și-au dat seama și ei că nu pot ajunge mari dacă nu au viața 100% sportivă”, a spus Becali la Pro X.

