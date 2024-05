Social Palma de Mallorca, una dintre destinațiile de vis din Spania. Ce găsiți la hotelurile de aici







Palma de Mallorca este vestită ca destinație de vis pentru iubitorii de plajă, petreceri și voie bună. Drept urmare locațiile de cazare sunt multiple, doar că nici cele mai bune nu satisfac pe cei mai pretențioși. Cel mai bine cotat hotel de acolo este Iberostar Selection Playa De Muro Village.

Este vorba despre o locație de 5 stele, care totuși nu reușește să mulțumească pe toată lumea. ”Hotel foarte obișnuit, care se deghizează într-un hotel de lux. Vor încerca să te facă să iei opțiunea All Inclusive cu pensiune completă.

Destinație de vis cu hoteluri de coșmar

Vă vor taxa toate mesele de persoană, indiferent dacă mâncați mai puțin și aduceți un oaspete pentru o singură masă. Pur și simplu este prea scump pentru ceea ce oferă”, a explicat un turist nemulțumit. Următorul pe listă este Hotel Samos. Deși este tot un hotel de lux, unde o camera este câteva sute de euro pe noapte, nici aici nu e toată lumea mulțumită.

”Am intrat în cameră și am constatat că aveam două paturi de o persoană împinse împreună. Seiful era stricat și nu se închidea, televizorul nu funcționa cu canale terestre sau transmite de la telefon. Am plătit și pentru o cameră cu vedere la mare și am avut vedere la piscină.

”Mâncarea părea străveche”

Mâncarea de seară era nota 5 din 10 și părea uscată, Paella părea străveche”, a explicat o turistă. Prinsotel La Dorada din Palma de Mallorca este un alt hotel de lux din zonă. Nici aici lucrurile nu par să fie în totalitate așa cum ar trebui. ”Descrierea unui hotel de lux 4 nu are legătură cu ce am găsit. Prosoapele sunt foarte uzate, camerele au nevoie de vopsea.

Micul dejun care costă 19 euro este probabil unul dintre cel mai prost mic dejun tip bufet pe care l-am avut. Fructele putrezeau, cerealele s-au vărsat pe podea, nu era lapte obișnuit. Restul mâncării era ieftină și nu avea aroma”, a povestit un alt turist.