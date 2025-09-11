Vremea Vremea se menține caldă în Republica Moldova, nu sunt șanse de precipitații







Vreme caldă în Republica Moldova, temperaturile rămân plăcute și azi, cu maxime ce vor varia între 22 și 25 de grade Celsius, minima din timpul nopții ajunge la 14 grade Celsius, conform meteorologilor.

Cerul va fi senin în toată țara, vor exista unele înnorări pe alocuri, după prânz, în nord și în nord-est, dar fără șanse de apariție a precipitațiilor. Vântul va sufla moderat, fără intensificări. Sunt anunțate 22 de grade Celsius la Ștefan-Vodă, vor fi 24 de grade la Cahul și câte 25 de grade Celsius la Rîbnița, Bălți și la Briceni. Mâine, se înnorează în toată țara, pe tot parcursul zilei, sunt șanse să plouă în toate zonele. Maximele vor fi de 23 - 26 de grade Celsius.

Azi, în România, vremea se va menţine mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată a anului în cea mai mare parte a ţării. Și va rămâne călduroasă în regiunile sudice.

Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, excepție vor face, în timpul zilei, regiunile sud-estice, conform celor de la ANM. Vor fi perioade cu averse şi descărcări electrice în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, vestul Olteniei şi nordul Moldovei.

De asemenea, seara şi noaptea, local şi în restul teritoriului. Pe spaţii mici vor fi cantitãţi de apã însemnate (15…25 l/mp) şi izolat vor fi posibile căderi de girndină. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în vest, sud-vest şi nord-est, dar de scurtă durată şi asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 şi 32 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 11 şi 21 de grade Celsius, conform meteorologilor.

În București, situația nu va fi diferită față de ziua precedentă, maximele vor ajunge la 30 - 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorãri spre seară şi în timpul nopții, atunci când temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat ziua, apoi va mai scădea treptat în intensitate. Temperatura minimă va fi de 16 - 17 grade Celsius.