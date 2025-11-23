Vremea

Vreme mohorâtă în Republica Moldova și temperaturi scăzute în ultima zi a weekendului

Vreme mohorâtă în Republica Moldova și temperaturi scăzute în ultima zi a weekenduluiVremea. Sursă foto: Unsplash
Vreme tipică de noiembrie, azi, în Republica Moldova, cu temepraturi normale pentru această perioadă a anului și cer înnorat pe tot parcursul zilei, în toate zonele țării, după cum au informat specialitșii meteo. Maximele de duminică vor oscila între 7 și 16 grade Celsius, mercurul din termometre va coborî în timpul nopții destul de mult, până la un nivel de 3 grade Celsius.

Vreme închisă, azi, în Republica Moldova, temepraturile normale pentru această perioadă a anului

Există posibilitatea de apariție a ploilor răzlețe, în centru și în sud, vântul va sufla fără intensificări. Sunt anunțate 7 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 8 grade la Bălți, 10 grade Celsius la Chișinău, 11 grade la Cahul și 16 grade Celsius la Ștefan-Vodă. Mâine, Cerul va fi parțial senin și senin toată ziua în sufd, maximele ajung la 7 - 10 grade Celsius.

Ce condiții meteo vor fi azi în România

În România, azi, valorile termice vor scădea semnificativ față de intervalul anterior în sud, centru și sud-est și doar ușor în rest. Vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, în vestul și în nordul țării și în general normală din punct de vedere termic în rest.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursă foto: Pixabay

Cerul va avea înnorări în toate regiunile, iar local și temporar vor fi precipitații, în general slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare la munte, mai ales lapoviță și ninsoare în vest, centru și nord și sub formă de ploaie în celelalte zone, conform ANM.

La ce nivel ajung maximele zilei

În mod izolat, vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, în special ale Carpaților Orientali, iar izolat și trecător, în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 14 grade Celsius, mai scăzute în zona deluroasă din vest și mai ridicate pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -3 și 5 grade Celsius.

