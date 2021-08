Vox populi. Ar trebui Cîțu să-și dea demisia după scandalul condamnării din SUA? Românii înclină spre acest răspuns. VIDEO

Un număr important de români, majoritatea din diaspora, a intrat în direct la EVZ Play cu Robert Turcescu, pentru a comenta atitudinea premierului. Miercuri, o veste bombă a bulversat scena politică bucureșteană. Condamnarea de acum 20 de ani pentru conducerea sub influenţa alcoolului în SUA a actualului premier liberal a împărțit românii în două. Unii îi iau apărarea, însă un număr destul de mare este de părere că Florin Cîțu ar face un gest de onoare dacă i-ar prezenta demisia președinteliui Iohannis.

Iese prim ministrul vulnerabilizat sau întărit din poveste?

Discutând despre cazul Cîțu și implicațiile sale politice, moderatorul Robert Turcescu și jurnalistul Mirel Curea au lansat o invitație către tot mai numeroșii spectatori ai emisiunii: să comenteze ce ar trebui să facă premierul în acest moment de cumpănă al carierei sale politice.

„Lucrurile sunt foarte amestecate, ar trebui să avem o reacție din partea președintelui. Iohannis n-are cum să treacă peste episodul ăsta”, a precizat Turcescu. Moderatorul a comentat și că tot scandalul nu vine pe un val de simpatie pentru Cîțu, nu foarte popular la nivelul societății.

Român stabilit în SUA: A făcut pușcărie și nu i se șterge din cazier

Au sunat mulți români, mare parte dintre ei stabiliți în străinătate, care au atras atenția că liberalul ar trebui să răspundă politic pentru gestul său, cu toate că au trecut 20 de ani de la incident. Din Germania, un telespectator a opinat că ar trebui sesizată CCR care să decreteze dacă Florin Cîțu mai are dreptul să fie premier. Acesta a adus în discuție un caz similar, decizia CCR în cazul Laurei Kovesi.

Un cetățean american, revenit după 25 de ani în România, a explicat că e vorba de un arest în poliție destul de uzual dincolo de Ocean (serious misdemeanor).

Un alt român, șofer, a relatat cazul său din St. Virginia. „Ești tras pe dreapta, polițistul trebuie să constate dacă mai ai abilitatea de a conduce. Pe el probabil l-au dus la spital, probabil l-au găsit și cu substanțe, el nu spune. A făcut pușcărie și nu i se șterge din cazier. Sunt cetățean american, am fost oprit de 10 ori de poliție, de 3 ori am pierdut, de 7 ori am câștigat”.

Românii îi recomandă lui Cîțu demisia

Din Suedia, un român i-a cerut demisia pentru că oricum „nu a făcut nimic pentru români. O să vadă la alegeri”. Un român stabilit în Marea Britanie crede că Florin Cîțu ar trebui să plece din funcție. „Nu are ce să caute acolo. Ne-am săturat de minciuni. Trebuie să lase pe altcineva care nu are condamnări penale. Nu mai are credibilitate, una spune alta face. O să se ducă în groapă la următoarele alegeri. E un om mânjit”.

O doamnă care trăiește în Elveția a remarcat că incidentul arată un comportament isteric al premierului, „o personalitate predispusă riscurilor. Nu știu dacă e bun pentru România”. „Lor (n.r. – politicienilor) li se pare că poporul nu prea înțelege”, a observat Turcescu, remarcând că intervențiile alerte ale spectatorilor de joi dovedesc contrariul.