Condamnarea lui Cîțu, un subiect cunoscut în PNL. O confirmă chiar apropiații premierului: „Mai mulți colegi știau”

Deputatul PNL Dan Vîlceanu, un apropiat al lui Florin Cîțu susține că informațiile privind sentința de condamnare a acestuia în Statele Unite nu au apărut întâmplător în acest moment. Deputatul liberal, care este și președinte al PNL Gorj, nu crede că povestea veche de 20 de ani îi va afecta imaginea premierului.

„Întotdeauna când apar astfel de mizerii într-o campanie, oamenii știu că sunt date țintă, sunt lucruri urâte și nu agreează nimeni genul acesta de practici. E un soi de politică veche pe care se pare o moștenesc unii”, a declarat Vîlceanu, conform stiripesurse.ro.

Potrivit spuselor sale, președintele PNL, Ludovic Orban, știa despre incident de mai multă vreme. De asemenea, condamnarea din Statele Unite, de acum 20 de ani, era cunoscută de mai mulți lideri ai partidului. Ba, mai mult, aceștia se așteptau să apară și în presă.

„Eu știu că (informația – n. red.) este plecată dintre colegi și știam despre lucrul acesta de acum vreo două luni, pentru că cel care s-a ocupat cu lucrul acesta a spus altor colegi. Știam că o să apară, nu era nicun fel de secret. E un episod despre care mai mulți colegi știau”, a dezvăluit Vîlceanu.

Deputatul liberal a precizat că episodul era cunoscut inclusiv de actualul președinte al partidului, Ludovic Orban.

„Știa. Cel puțin acum două luni știa”, a spus Vîlceanu.

Orban a negat că ar fi avut cunoștință de incidentul din SUA

După apariția informațiilor despre condamnarea lui Florin Cîțu, de acum 20 de ani, Ludovic Orban a declarat că habar nu avea despre incident. El a precizat că o astfel de informație nu avea cum să plece de la el sau de la cineva din echipa sa.

„Cum să plece din zona mea dacă eu habar nu am avut de subiectul ăsta? E o minciună. Dacă eu habar nu am avut de subiect, de unde să vină de la mine? Păi dacă știa cineva din echipa mea nu-mi spunea mie lucrul ăsta? Habar nu am avut”, a declarat Ludovic Orban.

Florin Cîțu condamnat în Statele Unite

Premierul Florin Cîțu a fost condamnat, în anul 2000, pentru conducere sub influența alcoolului, în Statele Unite. El a făcut două zile de închisoare, conform unei decizii judecătorești, și a fost obligat la plata unei amenzi de 1.000 de dolari. El a confirmat episodul, spunând că a fost nevoit să plătească o amendă consistentă, dar a trecut rapid peste condamnarea penală, fără să lămurească situația.

„Da. S-a întâmplat acum 20 de ani. A fost vorba de conducere sub influența alcoolului, în urmă cu 20 de ani. Am plătiti amenda care a fost foarte mare Este o contravenție. Dar interesant este că această informație nu a apărut în cele patru scrutinuri de alegeri în care am candidat împotriva PSD ci acum, în timpul campaniei de alegeri interne pentru PNL”, a declarat Florin Cîțu.