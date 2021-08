Orban a rupt tăcearea despre condamnarea lui Cîțu. Ce spune fostul premier despre documentul-bombă apărut în presă

Președintele liberal a dezmințit faptul că informația „a plecat din zona mea”, așa cum a lăsat Cîțu să se înțeleagă.

„Eu habar nu am avut de subiectul ăsta”

„Nu am ce să comentez. Cum să plece din zona mea dacă eu habar nu am avut de subiectul ăsta? E o minciună. Dacă eu habar nu am avut de subiect, de unde să vină de la mine? Păi dacă știa cineva din echipa mea nu-mi spunea mie lucrul ăsta? Habar nu am avut”, a declarat Ludovic Orban, potrivit stiripesurse.ro.

Premierul Florin Cîțu a admis miercuri că în urmă cu 20 de ani a fost încarcerat două zile în SUA pentru că a condus sub influența alcoolului. El a pus apariția informației pe seama campaniei interne din PNL: „Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație. Apare acum, în Actualul premier Florin Vasile Cîțu ar fi fost încarcerat timp de două zile în SUA. El a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, dat fiind că legislația americană nu face diferență între ele.

Cîțu a suferit o condamnare penală cu privare de libertate

Conform site-ului Flux 24, premierul Florin Cîțu ar fi fost arestat și ar fi petrecut 48 de ore într-o închisoare din Statele Unite, în anul 2000.

Mai mult, conform documentului, documentului publicat pe site-ul Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi primit și o amendă de 1000 de dolari americani în urma unei decizii dată de un judecător, dat fiind că actualul premier și-a recunoscut fapta.

Concret, potrivit actului publicat, care se numește cazier, el a suferit o condamnare penală cu privare de libertate, pe care a executat-o în detenție. Trebuie spus că lucrurile nu sunt chiar așa de simple, cum încearcă să fie prezentate. Premierul a suferit o condamnare, nu a fost reținut până s-a trezit, sau până un judecător l-a trimis acasă, ci a ispășit o pedepasă penală cu privare de libertate.