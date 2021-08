EXCLUSIV. Ce făcea premierul Florin Cîțu exact când a explodat informația că a făcut pușcărie în Statele Unite (VIDEO)

Părea o zi obișnuită pentru premierul României. Undeva, înainte de prânz, Florin Cîțu s-a oprit la o cunoscută cafenea de pe strada Beller, loc pe care premierul îl vizitează adesea și unde, se spune, se servește o cafea foarte bună.

Abia ce apucase să-și comande cafeaua preferată, că lucrurile au început să se precipite. Chipul premierului, după ce a consultat rapid telefonul, a devenit preocupat, SPP-iștii au început să se agite, premierul și-a schimbat subit locul și s-a așezat cu spatele spre stradă.

Au urmat minute bune în care a butonat telefonul și a părut că citește cu atenție ceva, cafeaua nu a mai fost savurată la masă, ci cerută ”la pachet” și în scurt timp premierul și SPP-ul s-au ridicat, au mers către mașină și de-acolo direct la Vila Lac, răspunzând, cel mai probabil, unei convocări urgente la președintele Klaus Iohannis.

2 zile de închisoare și amendă pentru că a fost prins băut la volan

Bomba zilei – care l-a surprins pe premier la cafenea – a fost că, în anul 2000, acesta a fost arestat și a petrecut 48 de ore într-o închisoare din Statele Unite.. Motivul, potrivit unui document făcut public, este că Florin Cîțu, la vremea respectivă student, ar fi fost surprins băut la volan, de polițiștii americani. Pe lângă cele două zile de închisoare, Florin Câțu a primit și o amendă de 1.000 de dolari. Aceasta deoarece și-a recunoscut fapt în fața unui judecător.

Ulterior, premierul a confirmat informația și a acuzat competiția internă din PNL pentru apariția ei. Într-o declarație de presă, el a precizat este o faptă care s-a petrecut în urmă cu 20 de ani.

„Da. S-a întâmplat acum 20 de ani. A fost vorba de conducere sub influența alcoolului, în urmă cu 20 de ani. Am plătiti amenda care a fost foarte mare Este o contravenție. Dar interesant este că această informație nu a apărut în cele patru scrutinuri de alegeri în care am candidat împotriva PSD ci acum, în timpul campaniei de alegeri interne pentru PNL”, a declarat Florin Cîțu