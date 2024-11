Anunț important pentru utilizatorii iPhone. Apple restrânge accesul la iCloud Backup

Apple va bloca accesul la aplicația de backup iCloud pentru dispozitivele mai vechi echipate cu sistemul de operare iOS 8. Măsura va intra în vigoare de luna viitoare, din 18 decembrie.

Utilizatorii dispozitivelor echipate cu iOS 8, considerate vintage vor pierde accesul la funcționalitatea de backup iCloud. Prin această decizie, producătorul de tehnologie vrea să încurajeze trecerea la dispozitive mai noi.

Dispozitivele echipate cu iOS 8 vor pierde accesul la funcționalitatea de backup iCloud. Vor fi afectate o gamă largă de dispozitive Apple, iPhone, iPad și iPod. La baza deciziei gigantului tehnologic stă o nouă strategie menită să încurajeze trecerea la dispozitive mai noi.

Mai exact, această schimbare pentru utilizatorii dispozitivelor dotate cu iOS 8 presupune că funcția de salvare și restaurare a setărilor și datelor prin intermediul iCloud nu va mai fi disponibilă.

Astfel, copiile de siguranță stocate pe serverele Apple vor fi șterse automat. Pe cale de consecință, utilizatorii nu vor mai avea nici o posibilitate să restaureze aceste date în viitor.

Astfel, mesajele, fotografiile sau alte fișiere stocate în Backup-ul iCloud vor dispărea după 18 decembrie. Utilizatorii mai au la dispoziție aproximativ o lună pentru a-și transfera aceste fișiere sau pentru a le restaura pe un dispozitiv compatibil.

În condițiile în care Apple adoptă această măsură, vor fi afectate mai multe tipuri de dispozitive care rulează iOS 8. Este vorba despre următoarele tipuri de modele:

