EXCLUSIV. Am aflat cine i-a dat lovitura devastatoare lui Florin Cîțu. Un personaj cu greutate din politică

Este vorba despre faptul că Florin Cîțu a condus un automobil sub influența băuturilor alcoolice și a fost pedepsit cu amendă și două zile de închisoare de către un judecător din SUA. Din informațiile pe care le-am obținut, cel care a lansat această lovitură este Ionel Dancă, fost șef al Cancelariei prim-ministrului în perioada lui Ludovic Orban.

Ionel Dancă nu este la prima lovitură pe care i-o dă lui Florin Cîțu, fiind unul din cei mai mari suținători ai fostului premier Ludovic Orban în competiția internă. De altfel, încă din luna iulie, Ionel Dancă i-a transmis lui Florin Cițu că s-a enervat ”big time”.

Prin informația dată publicității astăzi se dovedește că atunci când am spus că această competiție internă din interiorul liberilor nu va avea un câștigator, ci doar învinși, am avut dreptate. Este de așteptat ca acest tip de lovituri mediatice între tabăra lui Florin Cîțu și cea a lui Ludovic Orban să continue.

Florin Cîțu: ”Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie”

Imediat după aparția informațiilor în spațiul public despre problemele avute în SUA, Florin Cîțu a confirmat că, în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional pentru conducere sub influenţa alcoolului, subliniind că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an de zile.

„Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este ‘a misdemeanor’, este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca ministru al Finanţelor şi, ulterior, premier, Cîţu a explicat: „Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie”.