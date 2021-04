Un nou spor este invocat de o categorie de bugetari din România. Sporul ce ar trebui acordat pentru lucrul cu secrete. Este o cerință a magistraților, care ajung și la venituri de 8.000 de euro pe lună și mai cer un plus de 25%. 11 din cei 14 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), au acționat în judecată instituția și cer „recunoașterea și plata drepturilor salariale cu includerea unui spor la salariul de bază de 25%, corespunzător nivelului maxim de secretizare (SSID) pe care îl dețin”, conform Radio Europa Liberă.

Conform legii 157/2020, modificată în luna iulie a anului trecut, „ personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare, precum și personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională care ocupă o funcție cu acces la informații clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor la salariul de bază/solda de funcție de până la 25%, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite”.

Spor cerut în instanță de magistrați

Astfel, judecătorii Bogdan Mateescu, Lia Savonea, Simona Marcu, Mihai Bălan, Mariana Ghena, Nicoleta Țînț și procurorii Codruț Olaru, Tatiana Toader, Florin Deac, Cristian Ban și Nicolae Solomon au cerut Tribunalului Dâmboviț să oblige CSM să le plătească și lor acest spor, fiind discrimați în raport cu categoriile de salariați trecute în legea amintită, precizează sursa citată. Procesul a fost deschis în octombrie 2020.

„Se impune ca toate persoanele care ocupă o funcție cu acces la informații clasificate să beneficieze, fără discriminare, de același tratament juridic de care se bucură celelalte categorii profesionale enumerate în cuprinsul dispozițiilor art. 15^1 din Legea nr. 157/2020, aflate într-o situație comparativă din punct de vedere al activității și atribuțiilor”, spun judecătorii în cererea de chemare în judecată.

Trei membre ale CSM nu sunt parte în acest proces

„Deși sunt salarizate în baza aceleiași legi unitare de salarizare a personalului plătit din fonduri publice și ocupă funcții cu acces la informații clasificate, există categorii de salariați- cum este și cazul magistraților, care nu beneficiază de sporul acordat mai sus altor categorii profesionale care au, prin natura muncii lor, acces la aceleași categorii de informații”, mai spun magistrații.

Andrea Annamaria Chiș, Evelina Oprina și Gabriela Baltag, membre ale CSM, nu sunt parte în acest proces. Un judecător de la instanța supremă cu o vechime în magistratură de 15 ani are o indemnizație brută lunară de 23.000 de lei, iar un judecător cu grad de judecătorie cu o vechime de 3 ani are o indemnizație brută lunară de 11.000 de lei.

Iată veniturile magistraților în cauză:

Bogdan Mateescu – 323.761 de lei/an, indemnizație de la CSM la care se adaugă diurna de detașare în valoare de 170.000 de lei, plus „drepturi salariale restante” în valoare de 23067 de lei. În total, 516.000 lei pe an, 43.000 de lei pe lună, adică 8.600 de euro/lună.

Lia Savonea – 499.795 de lei/an reprezentând „indemnizație și alte asemenea venituri”, 7.203 lei „drepturi salariale restante”. În total, 506.998 de le pe an, 42.200 de lei pe lună, echivalentul a 8.450 de euro/lună.

Simona Marcu – 324.765 de lei pe an de la CSM, plus 95.238 de lei „recalculare drepturi 2019”. În total, 420.000 de lei pe an, adică 35.000 de lei pe lună, echivalentul a 7.000 de euro.

Mihai Balan – indemnizație CSM 323.400 de lei, plus drepturi bănești restante de la instanța de judecată în valoare de 30.461 de lei. În total, 353.800 de lei pe an, adică 29.488 de lei pe lună, echivalentul a 5.900 de euro.

Mariana Ghena – indemnizație CSM de 328.207 de lei, la care se adaugă 87.000 de lei salarii restante de la ÎCCJ și indemnizația de detașare de 167.800 de lei. În total, 582.827 de lei net pe 2019, adică 48.568 de lei pe lună, echivalentul a 9.700 de euro/lună.

Nicoleta Țînț – 331.845 de lei pe an indemnizația de la CSM, 160.600 de lei diurna de detașare, 7.374 de lei „diferențe salariale” și 11.187 de lei „drepturi salariale restante”. În total, 511.000 de lei pe an, 42.500 de lei pe lună, echivalentul a 8.500 de euro.

Salarii consistente la Consiliul Superior al Magistraturii

Codruț Olaru – salariu de 331.417 de lei, plus indemnizație de detașare în valoare de 175.000 de lei (chiar dacă procurorul militar deține un apartament în București), „alte drepturi” în valoare de 36.760 de lei. În total, 543.177 de lei pe an, 45.200 de lei/lună, echivalentul a 9.050 de euro.

Tatiana Toader – indemnizație de la CSM în valoare de 302.015 lei, „drepturi salariale restante” de 16.052 de lei, total 318.000 de lei pe an, adică 26.500 de lei pe lună, echivalentul a 5.300 de euro.

Florin Deac – 324.000 indemnizația de la CSM, 133.373 de lei diurna de detașare, „​diferențe drepturi salariale 7.600 de lei. În total, 465.000 de lei, 38.750 de lei pe lună, echivalentul a 7. 750 de euro.

Cristian Ban – 522.671 de lei reprezentând „drepturi de natură salarială, inclusiv diurne și chirie” și drepturi salariale restante de 2.522 de lei. În total, 525.193 de lei pe an, 43.766 de lei pe lună, echivalentul a 8.753 de euro.

Nicolae Solomon – 326.138 de lei salariu, plus 5.754 de lei restanțe salariale de la parchet, 60.057 de lei „restanțe 2017”, 52.682 de lei „restanțe 2018”, 15.570 de lei „diferențe ianuarie 2017 – aprilie 2018”, 126.845 de lei detașare, 1.450 de lei vouchere de vacanță. În total 588.496 de lei net, 49.041 de lei pe lună, echivalentul a 9.800 de euro.