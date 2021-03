Vladimir Putin, Roman Abramovici şi afacerea Chelsea. A început scandalul. În prim-plan apare cartea Putin’s People (n.r. – Oamenii lui Putin). Volumul apreciat de critici nu a fost atât de apreciat şi de miliardar.

Catherine Belton a lansat o acuzaţie incendiară: Abramovici ar fi cumpărat Chelsea în 2003, după ce ar fi fost sfătuit de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin şi-ar fi dorit ca această tranzacţie să crească prestigiul Rusiei în Marea Britanie, dar și în vestul Europei.

Replica miliardarului nu s-a lăsa aşteptată şi a venit în forţă. „Afirmațiile false din această carte au un efect dăunător”, a declarat Roman Abramovici, care este cel mai bogat miliardar rus.

Roman Abramovici are o avere este estimată de către Forbes la 14,3 miliarde de dolari. Abramovich coordonează un imperiu imobiliar de 200 de milioane de lire sterline în Londra. El a devenit cetățean israelian în 2018, când a anunţat că și-a retras cererea de viză din Marea Britanie.

Vladimir Putin, Roman Abramovici şi afacerea Chelsea

Demersul a venit pe fondul tensiunilor sporite între Londra și Moscova, din cauza atacului cu neurotoxină de la Salisbury. De cealaltă parte, Catherine Belton este corespondent special pentru Reuters, iar anterior a lucrat pentru The Financial Times şi pentru The Moscow Times.

Altfel, amintim că la începutul lunii martie, presa internaţională dezvăluita că Roman Abramovich va folosi curând unul dintre cele mai moderne yachturi din lume.

Pentru construcţia acestei nave de lux, miliardarul a scos din conturi 430 milioane de lire sterline. Finanţatorul echipei Chelsea este cunoscut pentru pasiunea pe care o are pentru yachturi. Noul superyacht a fost construit în Germania şi se numeşte Solaris.

Solaris are 8 punți, loc de aterizare pentru elicopter și 48 de cabine şi a fost este testat în apă la un șantier naval german. Yachtul a fost mutat în apă din docul uscat de la șantierul naval Lloyd Werft din Bremerhaven, la nord de Bremen. Mai multe informaţii despre acest subiect puteţi citi aici.