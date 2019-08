Cei doi sunt semnatari de memorii împotriva Legilor Justiției sau de susținere a Laurei Kovesi

Mai exact, Florentin Riza este procuror la Parchetul Tribunalului Dolj, delegat în prezent la Parchetul Tribunalului Brăila, după ce în trecut a activat și pe la DNA, de unde a plecat ca urmare a noilor prevederi din Legile Justiției, deoarece nu avea vechimea necesară pentru a activa în această structură.

Judecătorul Bogdan Cornea nu are o experiență prea mare în instanță, fiind numit în funcție abia în 26 ianuarie 2017, de către președintele României Klaus Iohannis.

Cei doi magistrați au fost filmați în timp ce petreceau, pe data de 3 august, când toată România era distrusă după crima de la Caracal, în localul „La Vella – Yachting Club”, din localitatea Dubova.

Imaginile cu petrecerea plină de fast au fost publicate pe pagina de Facebook „Observ tot”, unde s-a dezvăluit și identitatea magistraților.

Informațile au fost ulterior preluate de jurnaliștii de la Cancan, care au dezvăluit faptul că petrecerea ar fi costat aproximativ 5.000 de euro.

Procurorul Florentin Riza a oferit câteva explicații jurnaliștilor de la Cancan, după apariția imaginilor de la cheful făcut împreună cu judecătorul Bogdan Cornea. Acesta a precizat că și-a sărbătorit ziua de naștere, și a fost pentru prima dată când a făcut o astfel de petrecere. În ceea ce privește fetele prezente la petrecere, el a declarat că nu a fost vorba despre dame de companie, ci despre iubitele participanților, plus câteva animatoare puse la dispoziție de organizatori. Florentin Riza afirma că petrecerea a costat în jur de 5-6.000 lei:

„Pe 5 august am împlinit 40 de ani, iar pe 3 august mi-am sărbătorit ziua, la Dubova, însa departe de restul lumii, la 300 de metri de mal. Pe barcă nu au fost dame de companie, ci doar partenerele de viață ale apropiaților mei si câteva dansatoare, angajate ale organizatorilor. Mai mult decât atât, costul băuturilor s-a ridicat la 5-6.000 de lei, iar jumătate din cei 20 de invitați prezenți nu au consumat alcool. În plus, spre finalul petrecerii ne-am udat cu apă, în gluma, cu sticle de Evian de 0,75, așa cum se observă și pe filmare. Este prima oara în viața mea când îmi serbez ziua cu o petrecere de genul acesta, am avut in jur de 20 de invitați”.

Procurorul Florentin Riza și judecătorul Bogdan Cornea fac parte din tabăra magistraților activiști, cei care in ultimii ani au făcut politică pe față și au protestat cu încălcarea legii împotriva Guvernului si majorității parlamentare. Spre exemplu, pe procurorul Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Dolj, delegat la Parchetul Tribunalului Brăila, apare pe lista magistraților activiști care au trimis o scrisorica publică prin care își exprimau nemulțumirea față de decizia CCR de obligare a președintelui Klaus Iohannis să semneze decretul de revocare a Laurei Kovesi de la conducerea DNA.

Judecătorul Bogdan Cornea se regăsește printre magistrații activiști care au protestat, tot prin fel de fel de memorii si scrisori, împotriva modificărilor la Legile Justiției, scrie Lumea Justiției.

