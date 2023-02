Vladimir Putin poate fi înlăturat de la conducerea Rusiei. Planul în șapte puncte realizat de un fost președinte

Vladimir Putin poate fi îndepărtat de la conducerea Rusiei dacă nu ar mai avea la dispoziție un buget de miliarde de dolari pe care să îl folosească pentru alimentarea războiului din Ucraina. Liderul de la Kremlin a decis să fie făcute investiții mari în armată. Petro Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei, crede că țara sa poate câștiga conflictul împotriva Moscovei și să o facă pe Rusia să își asume responsabilitatea internațională. În tot acest timp, trupele rusești se pregătesc pentru o ofensivă militară.

Fostul președinte crede că sanțiunile occidentale nu au fost suficiente pentru a-l face pe Vladimir Putin să renunțe la război. Poroșenko a continuat prin a spune că Ucraina trebuie să primească tot mai multe arme de la țările din Vest pentru a face față. Politicianul ucrainean a propus un plan în șapte puncte care ar putea conduce la demisia președintelui rus.

Interdicii asupra petrolului rusesc

Poroșenko crede că țările G7 și Uniunea Europeană ar trebui să scadă plafonul actual de 60 de dolari al petrolului rusesc. Acest pas ar trebui făcut chiar în luna martie a acestui an. Plafonul din prezent a avut consecințe economice importante asupra Rusiei. O altă soluție propusă de fostul președinte este ca Occidentul să interzică Moscovei transbordarea petrolului de la navă la navă. Acest lucru se întâmplă lângă coastele Spaniei și Greciei. Politicianul a continuat prin a spune că amestecarea petrolului rusesc cu alte tipuri din diferite țări nu ar trebui permisă.

Oficialul ucrainean a mai spus că Rusiei ar trebui să nu i se mai permită tranzitarea Canalului Suez. Mosoca folosește această rută pentru a livra petrol în Asia, China și India. Poroșenko condieră că trebuie impuse restricții și în ceea ce privește exporturile de gaze naturale lichefiate ale Rusiei în Europa. Mai mulți furnizori europeni și nu numai au oprit colaborarea cu Moscova în proiectul Arctic LNG2. Este vorba de Total (Franța), Linde și Siemens (Germania) și Mitsui (Japonia).

Rusia, interzis la exporturile de uraniu

O altă măsură propusă de fostul președinte este închiderea conductei de petrol Drujba. Este vorba de o conductă care traversează Ucraina și livrează petrol rusesc în Ungaria. Cehia și Slovacia. În plus, Rusia ar trebui să nu mai aibă permisiunea de a exporta uraniu în diferite țări din lume. Acest lucru ar însemna că Moscova ar pierde aproximativ 10 miliarde de dolari în fiecare an.

Ultima măsură propusă de Poroșenko este interzicerea folosirii aurului drept garanție de către Rusia. Este important de precizat că jumătate din rezervele de aur și valută ale Moscovei sunt blocate. Este vorba de peste trei sute de muliar de dolari. Fostul președinte a continuat prin a spune că mai mult de 130 de miliarde de dolari în aur ar trebuie să fie garantate nelichide, potrivit The New Voice of Ukraine.