Războiul din Ucraina, ziua 344. Rusia, mesaj pentru Volodimir Zelenski: Occidentul se scufundă, cu Ucraina legată de picioare

După ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că vrea sancțiuni mai dure și mai rapide, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, i-a transmis că Occidentul se scufundă, cu Ucraina legată de picioare.

Zaharova a mai declarat că „Europa de Vest, care intră în recesiune” și-a pierdut de mult abilitățile de supraviețuire, iar acum se scufundă, „cu Ucraina legată de picioare”. Ea a recomandat oficialilor din Occident „să se gândească de două ori” înainte de a face noi pași, potrivit Agenţiei de presă RIA NOVOSTI.

Update 2



Un șofer a fost ucis în urma exploziei unei maşini-capcană în oraşul Enerhodar, ocupat de ruşi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agenţia TASS, relatează The Guardian. „Este zgomot în Enerhodar. Cauza exploziei care a răsunat în această dimineaţă în oraş a fost explozia unei maşini. Potrivit datelor preliminare, o persoană a murit în urma atacului terorist. Incendiul a fost stins acum. Echipele pirotehnice verifică prezenţa explozibililor pentru a preveni o nouă explozie”, a scris pe Telegram Vladimir Rogov, care este liderul mişcării pro-ruse „Suntem împreună cu Rusia”.

Update

Alertele de raid aerian au pornit astăzi în întreaga Ucraină, avertizând civilii în legătură cu un nou atac al rușilor. Sirenele s-au auzit și în Kiev, unde se află președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și alți politicieni. Ei urmează să discute cu Volodimi Zelenski.

Acțiunile ofensive al rușilor s-au derulat timid, pe frontul din est, fără să pună problemă soldaților ucraineni care au respins atacarile pe direcția Lyman, Bakhmut, Avdeev și Novopavlo.

Ceea ce se remarcă este numărul mare de soldați ruși care mor în atacuri lansate de drone sau în bombardamente făcute cu muniție inteligentă, cu celebrele bombe Excalibur, care lovesc la punct fix, fiind ghidate prin GPS, în baza coordonatelor primite din SUA.

Un obuzier remorcat rusesc D-30 de 122 mm a fost distrus de Brigada 406 de artilerie ucraineană cu ajutorul proiectilelor ghidate M982 Excalibur în apropiere de Hola Prystan, regiunea Herson.

#Ukraine: A Russian D-30 122mm towed howitzer was destroyed by the Ukrainian 406th Artillery Brigade using M982 Excalibur guided projectiles in the vicinity of Hola Prystan, #Kherson Oblast. pic.twitter.com/tsNKXuUgIa — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 2, 2023

Rușii au continuat să tragă cu rachete asupra orașului Kramatorsk, regiunea Donețk, unde au existat trei civili uciși și un clădire de locuințe distrusă.

Soldații lui Putin au pierdut un sistem militar de 25 de milioane de dolari

Artileriștii ucraineni au distrus sistemul de apărare aeriană Arctic Tor-M2DT. În afara localității Chelburda, regiunea Herson, forțele ucrainene distrug cu foc indirect acest sistem ultramodern.

Outside of Chelburda, Kherson Oblast, Ukrainian forces destroy a Russian Tor-M2DT from the Russian 80th Arctic Motor Rifle Brigade with indirect fire. pic.twitter.com/hZlpyStvaw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 2, 2023

Aceste arme de artilerie, cu un cost pe măsură, 25 de milioane de dolari, sunt folosite doar de Brigada 80 de puști motorizate a forțelor de coastă a Flotei de Nord a Marinei Ruse. Ele au intrat în Ucraina în decembrie 2022.

În Rusia există doar 12 complexe astfel de complexe, care pot funcționa chiar și la -50 de grade.

Fiecare astfel de sistem de apărare aeriană are două mașini: prima este pentru cazarea echipajului și controlul focului, al doilea este o mașină cu radar, două lansatoare pentru 4 rachete antiaeriene de tip 9M331 sau 9M332.

Complexului de rachete antiaeriene i s-a atribuit sarcina nu numai să-și acopere trupele, ci și să protejeze facilitățile importante din punct de vedere strategic.

Președintele Chinei va vizita Moscova

În vara acestui an, președintele Chinei, Xi Jinping va vizita Moscova în cadrul unei vizite de stat. Experții susțin că președintele chinez va încerca să îl facă pe Putin să renunțe la război.

Putin l-a numit în decembrie 2022, prieten drag, dar până acum, China nu a dat semnale că vrea să ajute Rusia.

Putin: trebuie să conservăm Rusia

Președintele rus, Vladimir Putin a participat la spectacol dedicat celor 80 de ani de la eliberarea Stalingradului.

Putin a folosit acest prilej pentru a spune că vrea să protejeze Rusia.

Ukrainian forces destroy a Russian tank in the open with indirect fire. pic.twitter.com/NtFMRf8A9Q — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 2, 2023

”Rusia este încrezătoare în dreptatea și victoria sa, are mulți prieteni în lume”, a spus Putin.

Sala de spectacole era plină de militari în ținute de gală. El le-a spus acestora că în curând vor trebui să lupte ”din nou cu tancurile germane Leopard cu cruci la bord, ceea ce este incredibil”, făcând aluzie la tancurile germane din cel de-al doilea război mondial.

”Rusia nu își trimite tancurile la granițele țărilor occidentale, dar are cu ce să răspundă amenințărilor, nu cu vehicule blindate. Pregătirea de dragul adevărului de a merge până la capăt și de a face imposibilul a fost și este în sângele poporului multinațional al Federației Ruse. Țara noastră nu va putea răspunde amenințărilor doar cu vehicule blindate, toată lumea trebuie să înțeleagă asta”, a spus Putin făcând aluzie la un război nuclear.

Italia îi răspunde lui Putin: arme pentru Ucraina

Italia a decis cu privire la condițiile de livrare a sistemelor de apărare antiaeriană SAMP/T către Ucraina.

Sistemul de apărare aeriană italo-franceză SAMP/T va fi operațional pe teritoriul Ucrainei în următoarele șapte până la opt săptămâni.

„Cred că va fi introdus va fi pus în funcțiune în decurs de șapte până la opt săptămâni”, a declarat ministrul italian de externe, Antonio Tajani.

SAMP/T este un complex de rachete antiaeriene cu rază lungă de acțiune dezvoltat de consorțiul european Eurosam. Sistemul poate distruge ținte aerodinamice la o distanță de până la 150 km la o altitudine de până la 25 km. Complexul este capabil să lupte cu rachete balistice la o distanță de până la 25 km. Apărarea aeriană este capabilă să intercepteze 10 ținte simultan și este singurul sistem de fabricație europeană care poate distruge rachetele balistice.

Corupția din Ucraina din nou la rampă

Procurorii anticorupție de la Kiev au anunțat că au anihilat o altă rețea de corupție din armata ucraineană.

După cum au precizat oficialii, oficialii administrației militare regionale au sustras fonduri alocate regiunii pentru lichidarea consecințelor războiului.

Adjunct al șefului OVA și interimar şeful Direcţiei Construcţii Capitale a fost inculpat.

”Pentru a sustrage fonduri, oficialii au încheiat contracte cu cinci firme, mărind costul lucrărilor și materialelor de construcție”, au precizat autoritățile din Ucraina, fără numească regiunea cu pricina.