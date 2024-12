Șoșoacă, Simion și POT vor să intre la guvernare

Diana Șoșoacă, George Simion dar și președintele Partidului Oamenilor Tineri (POT) au anunțat că sunt pregătiți să intre la guvernare. Mesajul lor vine în urma anunțului lui Marcel Ciolacu despre retragerea PSD de la negocierile pentru constituirea unui nou guvern alături de partidele pro-europene.

Diana Șoșoacă, lidera partidului parlamentar S.O.S. România, a afirmat joi, în cadrul unei sesiuni parlamentare, că este dispusă să preia funcția de premier, în urma anunțului lui Marcel Ciolacu despre retragerea PSD de la negocierile.

„Eu am spus un lucru. A fost una dintre propunerile mele. O să se înțeleagă la un moment dat, sau dau guvernarea pe mâna suveraniștilor. România e în faliment. Este posibil să avem un guvern suveranist care să fie minoritar”, a declarat Diana Șoșoacă.

„Eu şi colegii mei primim să ne sacrificăm, dar măcar să începem salvarea României. Partidul SOS România îşi asumă acest sacrificiu, această responsabilitate de a salva cât mai mulți români și de a salva țara integral”, a completat Diana Șoșoacă.

Sursa foto: Facebook

După anunțul făcut de Diana Șoșoacă a venit și George Simion, care a anunțat că AUR vrea să își asume formarea guvernului deoarece sunt de încredere.

„Noi, partidul AUR, suntem de încredere. Întrucât PSD s-a retras din negocieri, vom discuta urgent, în cadrul AUR, asumarea guvernului. Asigurăm partenerii euro-atlantici că România își va respecta angajamentele, iar politicile viitoare vor fi în conformitate cu colegii noștri de centru-dreapta din Italia”, a scris Simion pe x.com

We, @partidulaur, are reliable. As PSD withdrew from negotiations, we will discuss urgently, within AUR, to assume the government. We assure Euro-Atlantic partners that 🇷🇴 will respect its commitments, and future policies will be in line with our colleagues from center-right 🇮🇹.

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) December 19, 2024