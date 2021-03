Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, este acuzat că a periclitat siguranța națională. Pentru că în spațiul public a fost afișată lista unor centre de vaccinarecare nu se aflau în rețeaua publică. Conform jurnalistului Alexandru Căutiș, omul care a făcut publice datele acele publice este Adrian Albu, cel care ocupă funcția de consilier onorific al lui Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, acuzat că a periclitat siguranța națională

„Ministerul Sănătății a afișat lista unor centre din rețeaua nepublică a sistemului de sănătate din România, creând o problemă de siguranță națională. Ministrul Sănătății ar trebui să fie demis de urgență.

Până în acest moment datele incipiente pe care le avem la dispoziție de la surse din minister indică faptul că Adrian Albu, un consilier onorific al ministrului Vlad Voiculescu, a avut acces la aceste date, deși nu deține certificat ORNISS care să-i permită vizualizarea și vehicularea informațiilor cu caracter clasificat.

Sursele noastre ne-au indicat că informațiile au plecat de la nivelul cabinetului ministrului, unde a fost lăsat un consilier onorific (neangajat) să se ocupe de lucruri care exced competența și gradul de siguranță prevăzut de lege. Vom reveni cu amănunte.” Este informația scrisă de Alexandru Căutiș pe siteul plusinfo.org.

Reacția consilierului lui Vlad Voiculescu

Consilierul în cauză a vorbit despre acest subiect. „În calitate de consilier onorific al ministrului Sănătății, coordonez activitatea de transparentizare cu privire la datele despre pandemie și vaccinare. Pentru acest lucru am avut acces la Registrul Electronic Național de Vaccinări printr-un cont cu permisiuni limitate. Acest cont permite doar raportări și nu oferă acces la date cu caracter personal.

Am exportat datele pentru transparentizare pe pagina data.gov.ro, la solicitarea ministrului. Datele nu conțin informații cu caracter personal, secret sau confidențial.

De două zile, Ministerul Sănătății nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica în mod transparent informațiile despre vaccinare și pandemie.

Aștept cu interes să înțeleg cu ce am greșit.”

Premierul Florin Cîțu neagă existența unui conflict cu Vlad Voiculescu

Premierul Florin Cîțu a declarat, astăzi, că nu există un conflict între el și Vlad Voiculescu. După premierul a trimis Corpul de Control la Ministerul Sănătății, pentru a verifica problemele legate de „scurgerea de informații.”

„Nu există o diferență între mine și Vlad Voiculescu pe nici o temă. Ideea e că am fost sesizat și trebuie să dau o rezoluție de fiecare dată.” A afirmat șeful Executivului.

„Datele venite din partea Corpului mei de Control s-ar putea să le avem astăzi. Colonelul Gheorghiță a prezentat în fiecare marți câți oameni s-au vaccinat.

Înțeleg că se formează în spațiul public concluzia că s-au vaccinat oameni care nu aveau dreptul. Dacă există astfel de suspiciuni, cei care au publicat datele trebuie să le explice. Instituțiile statului trebuie să se autosesizeze”. A mai spus Florin Cîțu.