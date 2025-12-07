Vlad Filat dezvăluie cum Plahotniuc ar fi cumpărat funcția de Procuror General cu două milioane de lei: „Totul s-a decis ca la piață”

Republica Moldova. Fostul premier Vlad Filat a făcut dezvăluiri incendiare într-un podcast recent, povestind cum funcția de Procuror General a Republicii Moldova a fost practic „cumpărată” de Vladimir Plahotniuc în 2009, în timpul guvernării Alianței pentru Integrare Europeană.

Într-un episod descris cu lux de amănunte, Filat afirmă că afacerea a fost discutată la el acasă, la miezul nopții, într-o întrevedere cu deputatul Veaceslav Untilă și omul de afaceri Veaceslav Platon.

„Le-am spus atunci că acesta este începutul sfârșitului și așa a fost. Mi s-a spus că Zubco, viitorul Procuror General, era foarte apropiat de Plahotniuc, fiind cumnat cu cel care îi gestiona toate afacerile”, a declarat Vlad Filat. Potrivit acestuia, discuția a avut loc cu puțin timp înainte de numirea oficială, iar suma vehiculată pentru funcție a fost dezvăluită chiar în acel moment.

Vlad Filat povestește că, în seara precedentă numirii, deputatul Veaceslav Untilă i-a solicitat întrevederea, iar la sosirea sa, acesta era însoțit de Veaceslav Platon. Filat susține că schimbul între Alianța Moldova Noastră și Partidul Democrat, referitor la Procuror General și șef la SIS, a fost negociat și cu menționarea sumei implicate.

În dimineața următoare, Alexandru Tănase l-a avertizat pe Filat că Zubco era apropiat de Plahotniuc și de Ghenadie Sajin, omul care gestiona afacerile liderului PD.

„Înainte de ședință, am rugat liderii Alianței să fim sinceri și să spunem cum stau lucrurile. Am fost întâmpinat cu reacții agresive”, povestește Filat, menționând nemulțumirea unor membri ai Alianței.

Valeriu Zubco a fost numit oficial Procuror General prin hotărârea Parlamentului din 7 octombrie 2009 și a exercitat funcția până pe 21 ianuarie 2013, când a fost demis în urma incidentului tragic din rezervația Pădurea Domnească. Zubco a fost acuzat de societatea civilă și partide politice că a tăinuit detaliile tragicului eveniment din 23 decembrie 2012, soldat cu moartea tânărului Sorin Paciu.

Omul de afaceri Veaceslav Platon a confirmat anterior declarațiile lui Filat, susținând că funcția de Procuror General a fost „cumpărată” de Plahotniuc. În replică, fostul primar al Chișinăului Serafim Urechean a calificat acuzațiile drept „prostii” și „aberații”.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia pe 25 septembrie, după mai bine de șase ani de la părăsirea Republicii Moldova. A fost preluat direct de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și escortat la Penitenciarul nr. 13, unde se află într-o celulă separată.

Plahotniuc, este vizat în cauza penală din dosarele fraudei bancare, cunoscute sub numele de „furtul miliardului”, operațiune care a provocat o gaură de circa 12% din PIB în 2014.

Procurorii afirmă că Plahotniuc ar fi folosit banii obținuți fraudulos pentru achiziții de lux, un avion Embraer Legacy 650, zboruri charter, bunuri mobile și imobile, servicii juridice, medicale, turistice, lucrări de construcție, investiții în afaceri, organizarea de evenimente și achitarea unor datorii.

Plahotniuc neagă toate acuzațiile și afirmă că dosarul este construit pe „interpretări eronate”.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul politician riscă între 8 și 15 ani de închisoare.