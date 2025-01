Social Vizită istorică, după zeci de ani de prigoană. Partriarhul Daniel este așteptat la Chișinău







Republica Moldova. Patriarhul Daniel este așteptat la Chișinău. Invitația i-a fost adresată de Mitropolia Basarabiei, care marchează în 2025 o sută de ani de la înființare. Va fi prima vizită a unui Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia, după zeci de ani de prigoană la care au fost supuși clericii subordonați canonic Patriarhiei Române.

Patriarhul Daniel, vizită istorică la Chișinău

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, prezidat de ÎPS Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, i-a adresat o invitație Patriarhului Daniel să viziteze Republica Moldova.

„Aceasta ar marca prima vizită a unui Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia, subliniind și întărind legătura spirituală și identitară dintre cele două maluri ale Prutului”, menționează clericii.

Sinodul a avizat și propunerile pentru organizarea unor evenimente comemorative și culturale, la 100 de ani de la înființarea Mitropoliei Basarabiei. Aceste activități vor avea scopul de a promova unitatea spirituală și culturală a românilor din Basarabia.

Exod masiv al preoților de la Mitropolia Moldovei

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, zeci de preoți au trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Boom-ul plecărilor a fost în 2023. Atunci, aproape 80 de parohi și-au anunțat plecarea.

Atunci, Mitropolia Basarabiei i-a îndemnat pe toți clericii și monahii care „se simt constrânși de eparhiile rusești să aibă curajul să revină la tradiția și comuniunea Bisericii Ortodoxe Române”.

În luna septembrie 2023, Mitropolitul Vladimir îi scria Patriarhului rus Kirill că „Mitropolia Moldovei pierde teren în Republica Moldova”.

Zilnic, un preot sau chiar doi trec la Mitropolia Basarabiei

Peste o sută de parohii ale Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, au trecut la sânul Bisericii Române.

într-un interviu pentru ziarul Lumina al Patriarhiei Române, Mitropolitul Petru s-a referit și la relațiile pe care biserica le clădește cu autoritățile.

„Mitropolia Moldovei a rămas un pic în umbră. Însă lucrurile nu au stat deloc așa de la început. Au fost vremuri dificile. A trebuit să ne judecăm pentru a fi recunoscuți de autorități. Am pornit de la zero. Nu am avut nimic. Nici nu am avut suficient sprijin. Eu mă refer la sprijinul bănesc, ca să putem face mai mult. Erau păreri că noi ne vom duce înapoi la ruși și de aceea era și o anumită reticență în ceea ce privește autoritățile de la București”, a declarat ÎPS Petru.