Social Exod masiv din subordinea Patriarhiei Ruse. 100 de parohii au trecut la Mitropolia Basarabiei







Republica Moldova. O sută de parohii ale Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, au trecut la sânul Bisericii Române. Datele au fost prezentate de ÎPS Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, într-un interviu recent.

Zilnic, un preot sau chiar doi trec la Mitropolia Basarabiei

Interviul a fost oferit ziarului Lumina al Patriarhiei Române, cu ocazia aniversării a 32-a de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, Mitropolitul Petru s-a referit și la relațiile pe care biserica le clădește cu autoritățile.

„Chiar pot spune că, în momentul de față, Mitropolia Moldovei, aparținătoare de Patriarhia Rusă, a rămas un pic în umbră. Însă lucrurile nu au stat deloc așa de la început. Au fost vremuri dificile, a trebuit să ne judecăm pentru a fi recunoscuți de autorități și am pornit de la zero. Nu am avut nimic. Nici nu am avut suficient sprijin. Eu mă refer la sprijinul bănesc, ca să putem face mai mult. Erau păreri că noi ne vom duce înapoi la ruși și de aceea era și o anumită reticență în ceea ce privește autoritățile de la București”, a declarat ÎPS Petru.

Mitropolitul s-a referit și la migrarea mai multor preoți către Mitropolia Basarabiei. ÎPS Petru spune că deja peste 100 de parohii s-au alăturat Patriarhiei Române.

„ Trec în fiecare zi câte unul, doi, dar ei depind de credincioși, deoarece sunt în parohii ucraineni sau chiar și români antiromâni care țin cu rușii și este dificil. Nici nu poți să impui cuiva ceva anume”, a declarat Exarhul.

Zeci de parohii se reîntorc la biserica-mamă

În luna septembrie, preotul din Roșcani, Anenii Noi, Igor Chelea, a completat lista fețelor bisericești care au decis să se desprindă de Mitropolia Moldovei. Acesta a anunțat publica că decizia aparține enoriașilor.

Ca răspuns, Mitropolia Moldovei l-a oprit din oficierea slujbelor, iar Mitropolitul Vladimir a emis și un decret.

În luna martie curent, alte două biserici au făcut un anunț public că au trecut la sânul Mitropoliei Basarabiei. Este vorba despre două lăcașe din Fălești și Glodeni.

Episcopia de Bălți a calificat decizia lor ca fiind „dreaptă, firească și binecuvântată”.

„Gestul comunităților „Adormirea Maicii Domnului” din satul Răuțel, raionul Fălești și „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Glodeni și a preoților parohi este unul drept, firesc și binecuvântat. (…) Anunțăm toți clericii și credincioșii, că PC Părinte Protoiereu Mitrofor Victor Țurcanu și PC Părinte Protoiereu Mitrofor Ioan Mileac sunt slujitori canonici ai Mitropoliei Basarabiei, iar sfintele slujbele oficiate de aceștia sunt valide”, se arăta într-un comunicat emis de Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei.

Îndemnurile Mitropoliilor

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, zeci de preoți au trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Boom-ul plecărilor a fost în 2023, atunci când aproape 80 de parohi și-au anunțat plecarea.

Atunci, Mitropolia Basarabiei i-a îndemnat pe toți clericii și monahii care „se simt constrânși de eparhiile rusești să aibă curajul să revină la tradiția și comuniunea Bisericii Ortodoxe Române”.

În luna septembrie 2023, Mitropolitul Vladimir îi scria Patriarhului rus Kirill că „Mitropolia Moldovei pierde teren în Republica Moldova din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina și că tot mai mulți preoți trec la Mitropolia Basarabiei”.