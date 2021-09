Viorica de la Clejani, mesaj de pe patul spitalului: „Mi-am pus toată speranța în medici și în Dumnezeu!”

„Mă simt bine acum! Am venit la spital cu toată încrederea și mi-am pus toată speranța în medici și în Dumnezeu! Mulțumesc din inimă medicilor de la Institutul Matei Balș pentru toatā grija si sprijinul acordat!”, a scris Viorica din Clejani pe Facebook.

În acest context, artista le-a transmis fanilor să-și îngrijească sănătatea și să aibă grijă de ei. În ce o privește, în mesajul pe care l-a postat, Viorica a anunțat că își dorește să ajungă cât mai repede acasă, alături de familie.

„Doamne, îți mulțumesc din suflet și abia aștept să ajung acasă, lângă copiii mei și lângă cățeii mei, la căsuța mea…Off, tare bine e sa fii sănătos! Iubiți-vă! Respectați-vă! Fiți fericiți, că într-o secundă vă duceți… când nici nu vă gândiți. Cel mai urât lucru este să fii o legumă la pat. Urăsc lucrul asta. Să avem sănătate cu toții, că vin vremuri grele!”, a mai scris artista în mesaj.

Viorica de la Clejani nu este vaccinată anti-COVID

Viorica de la Clejani se află internată în spital, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, iar potrivit unor surse apropiate de artistă, aceasta a trecut prin momente destul de dificile.

Cântăreața de muzică lăutărească, în vârstă de 48 de ani, a ajuns la Matei Balș deoarece se simțea rău, în urmă cu aproximativ două săptămâni. Viorica de la Clejani s-a infectat cu coronavirus în contextul în care nu este vaccinată împotriva COVID-19.

La aflarea veștii, soțul său, Ioniță, a relatat că a picat din picioare. Bărbatul a spus că nu i-a venit să creadă că soția s-a a contactat virusul mortal.

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la Matei Bals de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și în asistente, ca vor avea grijă de soția mea.