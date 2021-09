Ioniță de la Clejani, în stare de șoc după ce a aflat că Viorica are coronavirus. „Mi-a fugit pământul de sub picioare”

Viorica de la Clejani (48 de ani) s-a infectat cu coronavirus, iar starea ei de sănătate a impus spitalizarea. Cântăreața se află la Spitalul „Matei Balș” din București. Ioniță de la Clejani, soțul Viorică, a oferit detalii despre perioada dificilă. El a povestit că a avut un șoc atunci când a aflat că soția sa a contractat coronavirusul.

Ioniță de la Clejani, șocat după ce a aflat că Viorica are coronavirus

„Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la Matei Bals de trei zile și situația sa e una bună. Am toată încrederea în medici și in asistente, ca vor avea grijă de soția mea.

Viorica nu se vaccinase antiCovid, dar lua niște medicamente…așa că vă rog pe toți să luați foarte în serios această boală nenorocită, o boală grea. În prezent, Viorica e bine, se simte bine și e în salon, nu la ATI!”, a spus Ioniță de la Clejani pentru playtech.ro.

Ceilalți membri ai familiei Vioricăi s-au testat cu toții și au aflat că nu au coronavirus

„Dragii noștri prieteni, vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați! Să vă țină Dumnezeu sănătoși! Sunt bine, am o formă ușoară, Slavă Domnului, iar medicii sunt de părere că mă voi recupera rapid! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, Ioniță și copiii noștri sunt sănătoși! Ca orice om civilizat și conștient de pericol, m-am prezentat la spital încă de la primele simptome. Am luat boala din pripă și parcursul este unul optimist. Vă rog și pe voi să procedați la fel, să mergeți cu toată încrederea și să solicitați ajutor medical în timp util!

Țin să mulțumesc medicilor de la Institutul Matei Balș care mă monitorizează, sunt profesioniști adevărați și oameni cu suflet! Respect! Având în vedere că starea mea evoluează spre bine, după o scurtă perioadă de recuperare, ne vom vedea sănătoși și voioși, la evenimente! Până atunci, să vă țină Dumnezeu în paza Lui și să vă dea sănătate și o vacă bună cu lapte!

Cu prietenie și gând bun, aceeași Viorica de la Clejani”, a transmis Viorica de la Clejani după ce s-a infectat.

În urmă cu câteva luni ea declara că pandemia de coronavirus este o exagerare, iar toată agitația este creată de o simplă gripă.