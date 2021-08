Ramona, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, schimbare fizică radicală. Cum arată după operație

Ramona Manole, fata lui Ioniță de la Clejani, renegată de tatăl ei, a decis să-și facă o rinoplastie. Ea a mers în Turcia, acolo unde a suferit intervenția, în urmă cu două săptămâni. Și se pare că rezultatul a fost unul foarte mulțumitor. Ramona Manole a ținut neapărat să-și corecteze forma nasului.

Ramona Manole, o schimbare fizică apreciată de fani

„E un pas foarte mare. Eu nu am stat niciodată să-mi fac intervenții sau să apelez la medici. Eu tot timpul am pus preț pe frumusețea interioară, dar se pare că trebuie să am mai multă grijă de mine și era un complex. Tot timpul eram pusă la colț din cauza problemei cu nasul și din cauza asta am luat decizia să fac ceva mai mult pentru mine și pentru cei care mă iubesc, ba chiar și pentru cei care m-au pus la colț”, spunea fiica lui Ioniță de la Clejani.

Ramona Manole a publicat o poză pe rețelele de socializare, iar majoritatea „urmăritorilor” au apreciat rezultatul rinoplastiei. „Ți-ai schimbat total aspectul, foarte frumoasă / Wowww, arată bine nasul tău. Cât schimbă fizionomia! / Semeni cu Andreea Tonciu”, au fost câteva dintre mesaje, conform cancan.ro.

Ramona Manole vorbea despre problemele pe care le-a creat în ultima vreme, Fulgy, fratele ei vitreg. Cu care a și avut un conflict.

Ce spunea despre isprăvile făcute de Fulgy, fratele ei vitreg

„Nu vreau să îl vorbesc de rău pe Fulgy. Mie, una, nu îmi place ce văd la televizor, în momentul de față, nu îmi place că sunt puși la colț de toată lumea și judecați de o țară întreagă. Eu apreciez numele acesta și îl respect foarte mult. Acum cânt și eu pe unde a cântat tatăl meu, pe 15.000- 20.000 de euro. Este o mândrie pentru mine lucrul acesta.

Sunt copii fără minte. Poate și eu aș fi făcut asta, dar nu îmi permit acest lucru, nu am banii lor. Sufăr pentru tata că trece prin asemenea lucruri, știu că nu este deloc ușor. Pe mine mă doare sufletul pentru el. În mine, mama nu a investit niciun cent, mi-a pus pe masă de mâncare și mi-a dat sfaturi bune, în viață, care să mă ajute”, spunea Ramona Manole.