Ramona Manole, fiica lui Ioniță de la Clejani din prima căsătorie, este total îngrijorată din cauza fratelui ei vitreg, Fulgy. Tânărul de 23 de ani a început din nou să o amenințe pe ea și pe cele două fiice ale ei.

„Eu niciodată nu am vrut sa ma implic si am stat departe de această problemă a lor. Tocmai recent am fost contactată. Și chiar vreau sa zic aici sa nu ma mai contacteze. Chiar băiatul tatălui meu m-a contactat. Nu vreau să le pronunț nici numele. Eu am evoluat datorită talentului meu.

L-a deranjat probabil că eu îi stric imaginea. Dar nu sunt eu de vină. Nici eu nu vreau să apărem unul lângă celălalt. Eu aș vrea ca familia lui să ia măsuri de precauție. Am fost contactată de el: „sună-mă”. Vine și-mi spune că-mi violează copiii. Mi-e teamă.”, a povestit Ramona într-o emisiune Tv.

Mesajele de amenințare trimise de Fulgy

Fulgy: Ori faci live si declari că ai mintit pentru că voiai bani de la tata, ori te omor și pe tine și pe copiii tăi. Și-ți dau eu 1000 de euro pe lună, îți dau eu casă, îți au eu tot.

Ramona: Mă sperii, de ce îmi ameninți copiii? Ce-ți fac eu?

Fulgy: La fel te f** eu pe tine și pe copiii tăi dacă nu faci ce-ți spun.

Ramona a mărturisit că a încercat să vorbească cu tatăl ei despre ce se întâmplă, însă Ioniță ar fi încercat să evite subiectul.

„Credeți că lui Ioniță îi place situația sau poate să facă ceva? Sutem părinți… vă dați seama că ioniță mi-ar fi spus să stau liniștită că rezolvă el, dare u nu cred.”, a spus Ramona.