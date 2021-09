Coronavirusul lovește în artiști. Viorica de la Clejani și Elena Merișoreanu internate cu COVID-19, Starea lor e destul de gravă

Viorica de la Clejani se află internată în spital, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19. Potrivit unor surse citate de Antena 3, starea sa de sănătate este destul de gravă, dar stabilă.

Cântăreața de muzică lăutărească, în vârstă de 48 de ani, a ajuns la Matei Balș deoarece se simțea rău, în urmă cu aproximativ o săptămână. Viorica de la Clejani nu este vaccinată împotriva COVID-19.

Viorica din Clejani este soția cântărețului de muzică lăutărească, Ioniță, împreună cu care formează grupul muzical cu același nume.

În utlimul timp, familia Clejanilor a fost subiectul mai multor scandaluri de presă, după ce fiul lor mai mic, Fulgy, a fost surprins de poliție consumând droguri. Acesta a ajuns, inclusiv în arest la domiciliu din cauza problemelor cu legea pe care le-a avut.

Zilele trecute, un alt cântăreț de muzică lăutărească și manele, Petrică Cercel, a pierdut lupta cu COVID-19. S-a întâmplat joi, 16 septembrie. Bărbatul a fost infectat cu coronavirus în timpul unui concert, ulterior fiind internat în spital și intubat câteva zile la rând.

Elena Merișoreanu internată cu COVID

Tot la Matei Balș a fost internată și artista Elena Merișoreanu, în vârstă de 74 de ani. Artista s-a infectat cu coronavirus şi a fost internată de urgenţă la Institutul Matei Balş din Capitală.

„Da, m-am internat de aseara. Nu sunt în stare gravă. Am crezut ca sunt racita, dar dupa ce am ramas fara gust si muros mi-am dat seama ca e posibil sa am Covid. Sunt pe tratament si perfuzii. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, aveam concerte dar sănătaea e mai importantă. Înainte de vaccin nu am mai avut Covid”, a declarat Elena Merișoreanu de pe patul de spital, conform Playtech.ro.

În urmă cu aproximativ o lună, ea a mai fost internată în spital, dat fiind că a suferit o intervenței chirurgicală.

Elena Merişoreanu, în vârstă de 74 de ani, a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID, dar cu toate acestea nu a scăpat de infectarea cu coronavirus.

Antrenorul lui Dinamo are COVID

De asemenea, antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Dario Bonetti, a anunțat că are COVID-19. Dario Bonetti i-a anunțat pe dinamoviști că are COVID, prin intermediul avocatului său. Acesta a emis și un comunicat legat de situația antrenorului italian.

„Domnul Bonetti a făcut un test PCR [Covid] pe 17 septembrie, cu rezultat pozitiv, care a fost comunicat mai departe pentru a se efectua verificări la jucători și personalul aferent. El e în carantină”, scrie în comunicatul avocatului lui Bonetti.

Se pare că tehnicianul italian n-a mai fost la echipă după înfrângerea cu FCSB, 0-6, și n-a mai intrat în contact cu jucătorii.