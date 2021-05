A picat la mijloc fără să știe ce i se va întâmpla. Elena Merișoreanu susține că Saveta Bogdan a denigrat-o și, în consecință, acum o dă în judecată.

Elena Merișoreanu o dă în judecată pe Saveta Bogdan

Cunoscuta cântăreață de muzică populară Elena Merișoreanu e foc și pară în urma discuțiilor purtate cu Saveta Bogdan. Artista spune că a așteptat să treacă Paștele și a trecut la atac. Cântăreața a mărturisit că avocatul a depus o plângere împotriva Savetei Bogdan, pentru defăimare. Povestea a început în urmă cu două luni, când Saveta a intervenit într-o discuție pe care Elena Merișoreanu a purtat-o cu Maria Dragomiroiu.

„Nu mă lasă familia s-o iert pe Saveta”



”Eu voiam s-o iert pe Saveta, că are gura proastă… Ea a recunoscut la Capatos că Maria Dragomiroiu i-a spus că eu sunt divorțată de 20 de ani. Și că am făcut fetele cu nu știu cine. Dacă Maria a făcut treaba asta, e foarte urât din partea ei, noi am avut o relație foarte bună. Dragoș, avocatul sotului meu, a înaintat actele pentru proces, mi-a zis că asta e defăimare publică. Nu mă lasă familia s-o iert pe Saveta, ei sunt foarte revoltați”, a afirmat Elena Merișoreanu pentru Star Popular.

Dacă Saveta recunoaște că a greșit, Elena Merișoreanu o va ierta

Pe de altă parte, Elena Merișoreanu spune că nu se pune problema să-i ceară daune morale. Dacă Saveta Bogdan recunoaște public că a greșit, ea s-a gândit să-și retragă plângerea.

”Doamne ferește, ce să-i cer eu când are casa amanetată de când a luat bani de la bancă. Să-și ajute fata, o admir că face treaba asta, ea s-a văitat la mine. Ce daune pot sa-i cer unei femei care are o pensie o mie de lei, sau cât o avea, vai de capul ei. Vreau doar să se facă dreptate. Refuz categoric să-i iau banii, ferească Dumnezeu. Dacă ea recunoaște pe un post de televiziune că a fost învățată, cum a spus ea, atunci o iert și retrag totul.”, a mărturisit Elena Merișoreanu.

