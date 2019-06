Accident casnic. Artista Saveta Bogdan a ajuns la spital. Cum s-a întâmplat totul

Artista Saveta Bogdan a suferit din cauza unui accident casnic. Desfăcătorul unei cutii i-a sărit în mână și imediat a trebuit să ajungă la spital.





Deși pot părea niște banalități, accidentele casnice pot fi uneori pe cât de neașteptate, pe atât de grave. O sigură fracțiune de neatenție poate să aducă necazuri dintre cele mai complicate.

Așa s-a întâmplat și cu artista de muzică populară Saveta Bogdan. Aceasta a povestit pentru postul ”Antena Stars” ce a pățit, fiind în SUA.

A vrut să facă mâncare și ca atare să desfacă o cutie cu ingrediente. S-a folosit de un desfăcător, numai că acesta i-a sărit în mână, provocându-i o rană adâncă.

Atât de mult sânge a curs, femeia crezând că și-a secționat o venă, încât a plecat imediat spre spital.

Iată ce a povestit în timpul emisiunii ”Agenția VIP”.

„Am vrut să fac și eu acolo o mâncare, că ai mei au fost învățați să mănânce numai grătare.

La un moment dat mi-a sărit desfăcătorul direct în mână și curgea sângele foarte tare.

Am umplut tot în casă, curgea sângele ca la chivetă. Am avut impresia că mi-am tăiat o venă acolo, fără să vreau…

A curs foarte mult sânge și am fugit repede la spital, deși eu nu am aici asigurare, aici nu te bagă nimeni în seamă și acum să văd cât mă costă.

Am stat vreo 3 ore acolo, mi-a curs sânge de am înnebunit. Am 5 copci la mână…

Am făcut antitetanos”, a declarat Saveta Bogdan, conform portalului www.cancan.ro.

Din fericire, starea ei de sănătate e bună în acest moment. A rămas doar cu o amintire neplăcută.

Lia Olguta Vasilescu a rabufnit! Ce se intampla, de fapt, cu pensiile romanilor

Pagina 1 din 1