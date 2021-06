Viorel Lis a fost diagnosticat cu o semi-pareză la picioare, afecțiune care îl împiedică să se deplaseze normal și care îi provoacă dureri foarte mari. Din această cauză el evită să mai părăsească locuința, mai ales că medicii sunt pesimiști. Șansele ca Viorel Lis să-și revină sunt destul de reduse.

„Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de semi-pareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape. În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața”, a spus Viorel Lis pentru Antena Stars.

Fostul primar este susținut de soția sa, Oana Lis, care îl însoțește la fiecare pas. Aceasta îi este atât asistentă, cât și medic soțului ei.

„Asta este viața, unora li se pare deplasat acest lucru, dar mie nu, este soțul meu. El a fost alături de mine în tinerețe, m-a ajutat mult, nu am cum să îl las acum. El mi-a schimbat viața. Are problemele cu picioarele din cauza sedentarismului, de la izolarea aceasta cu COVID-19, a stat mult în casă, nu a mers, nu a făcut puțină mișcare și uite că a ajuns așa”, a spus Oana Lis.

Oana Lis, replică pentru cei care o contestă

Deși îi este devotată soțului său, Oana este criticată de cei care o urmăresc din cauza glumelor pe care le face pe seama lui Viorel Lis. Ea a reacționat imediat și le-a dat replica tuturor, în direct, precizând că pentru toate glumele pe care le-a făcut pe seama soțului, au avut permisiunea acestuia.

„Noi facem tot timpul caterincă unul de altul. De exemplu, eu nu tolerez pe pagina mea de Facebook ca cineva să facă mișto de Viorel sau de persoanele dragi, dar eu îmi permit să fac glume de mine și de soțul meu. Sunt glumele noastre interioare, el le aprobă. Eu am un râs și am un râs special. Viorel se sperie când îl aude. E un râs mai ironic, care apare atunci când sunt nervoasă.

Decât să plâng, mie îmi place să râd. Poate că sunt momente când nu ar fi de râs și poate că eu atunci râd și fac mișto pentru că e felul meu de a fi. E o chestie care pe mine mă ajută. Oamenii care au simțul umorului sunt plăcuți de alți oameni, dar anul ăsta, lumea e foarte supărată, cu nervii la maxim. Pe mine nu mă mai afectează. Am citit comentariile alea și am râs de nu am mai putut”, a explicat Oana Lis la Antena Stars.