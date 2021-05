Recent, Oana Lis a fost văzută de fotoreporterii EVZ singură pe terasa unei cafenele din București. Fire jovială și cu zâmbetul pe buze indiferent de greutățile cu care s-a lovit în viață, de această dată soția lui Viorel Lis era schimbată, îngândurată și extrem de serioasă. Poate și pentru că în ultimul an, viața Oanei se învârte mai mult în jurul soțului ei și nu are timp nici măcar să iasă la un suc cu vechile prietene. Ajuns la 77 de ani, Viorel Lis are grave probleme de sănătate și a ajuns să depindă de soția lui. Fostul primar are semipareză, iar de când a debutat pandemia de COVID-19 abia dacă a mai ieșit din casă. Apropiații spun că Lis se deplasează destul de greu, îl dor foarte tare oasele și are nevoie de suportul Oanei pentru a se putea deplasa.

Pentru a evada din această rutină, dar și pentru a-și găsi liniștea sufletească, atunci când timpul îi permite, Oana Lis iese singură din casă și merge să mediteze la o terasă din apropierea casei. Chiar dacă de-a lungul timpului a fost acuzată că s-a căsătorit din interes cu Viorel Lis și că nu are nicio activitate, anul trecut, Oana Lis le-a dat cârcotașilor peste nas în momentul în care a devenit psihoterapeut cu toate actele în regulă. Astfel că toți care au nevoie de ajutor specializat pot apela la serviciile Oanei, cu atât mai mult cu cât prețul unei ședințe la ea este sub nivelul pieței.

„Vă aștept pentru programări la o ședință de consiliere psihologică. Este 70 de lei o ședință, pentru că eu deja am o casă, mașină, e o vocație, o meserie pe care o fac din pasiune. Nu stați cu gânduri negre nespuse, cu depresie, anxietate, căutați ajutor. Eu așa am făcut, m-am vindecat și acum pot să-i ajut și pe alții pe acest drum”, a scris Oana pe profilul ei de Facebook.