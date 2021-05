Pur și simplu radiază de fericire. Oana Lis va deveni mamă și se pregătește pentru perioada frumoasă care va veni în viața ei.

E cea mai fericită femeie de pe pământ. Oana Lis numără zilele până va deveni mamă

Și-a dorit, s-a zbătut și a reușit. Oana Lis a declarat, în exclusivitate pentru redacția.ro, că a primit certificatul de părinte adoptiv și a încheiat toate procedurile necesare. Bucuroși, cei doi viitori părinți au intrat pe ultima sută de metri și cu pregătirile necesare. Fostul primar al Capitalei este extrem de încântat, iar cei doi au terminat și camera pentru cel mic.

„Eu dacă pornesc la un drum nu mai dau în spate”

”Mi-am luat certificatul de părinte adoptator. Eu când am luat era pe doi ani. Am înțeles că s-a schimbat legea și acum e valabil cinci ani și al meu. Acum este un program pe calculator care e în funcție și de profilul meu psihologic și aștept. Am stat până la 40 de ani de ani fără copil, pot să mai aștept. Și sunt convinsă că se va întâmpla lucrul ăsta. Eu dacă pornesc la un drum nu mai dau în spate. Sunt convinsă că la anul voi fi mămică”, a declarat Oana, bucuroasă.

„O mamă care adoptă e la fel ca o mamă care naște”

Oana Lis nu are preferințe în ceea ce privește sexul copilului și-i mulțumește lui Dumnezeu pentru ce va primi în dar. “În opțiunile mele sunt și băiat și fetiță. O mamă care adoptă e la fel ca o mamă care naște. Poate tu-ți dorești băiat sau fată, dar ce vrea Dumnezeu. Am emoții când mă gândesc la lucrul ăsta. Mă gândesc deja că acest copil deja trăiește, dar el nu știe că o să facă parte din viața mea și eu din viața lui”, a spus, entuziasmată, Oana Lis.