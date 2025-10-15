Viitorul Partidului Democrat se decide în 2026. Strategia, diferită față de ce a fost până acum

Într-o perioadă marcată de frământări politice interne și de o căutare intensă a unei direcții clare pentru Partidul Democrat american, mai multe curse primare promit să redefinească echilibrul de putere și să stabilească tonul pentru alegerile din 2026.

De la Maine la Michigan, Tennessee, California și New York, tinerii progresiști se confruntă cu veterani ai partidului, iar dezbaterile despre vârstă, ideologie și strategii electorale sunt mai aprinse ca niciodată.

Guvernatoarea Janet Mills a intrat în cursa pentru Senatul SUA din Maine, provocându-l pe senatorul republican Susan Collins.

Mills, în vârstă de 77 de ani, este susținută de liderii naționali ai partidului, inclusiv de Chuck Schumer și Catherine Cortez Masto.

Cu toate acestea, candidatul progresist Graham Platner, un fermier de stridii de 40 de ani, a atras atenția printr-o campanie bazată pe mobilizarea tinerilor și pe critici la adresa „establishmentului”.

Platner a reușit să strângă 4 milioane de dolari în prima lună de campanie și beneficiază de sprijinul senatorului Bernie Sanders .

Într-o primă reclamă TV, Platner a acuzat-o pe Mills că reprezintă „afacerea ca de obicei” și a promis o schimbare reală în politica din Maine Axios.

De asemenea, Platner a subliniat că „dacă democrații vor să câștige din nou, trebuie să accepte o schimbare reală”.

În contrast, Mills susține că experiența sa și confruntările directe cu fostul președinte Donald Trump o fac pregătită să apere valorile progresiste în Senat.

Ea a declarat că intenționează să servească doar un mandat, subliniind importanța momentului politic actual.

În Michigan, cursa pentru înlocuirea senatorului Gary Peters este marcată de divergențe profunde în rândul democraților privind politica față de Israel și conflictul din Gaza.

Senatoarea Mallory McMorrow a declarat că conflictele din Gaza reprezintă un „genocid” și a criticat sprijinul SUA pentru Israel.

În schimb, deputata Haley Stevens beneficiază de sprijinul AIPAC și al DSCC, fiind considerată o candidată mai moderată.

Abdul El-Sayed, un fost oficial al sănătății publice, a adoptat o poziție și mai fermă, susținând că intervențiile financiare ale AIPAC ar putea afecta șansele democraților în alegerile generale.

Această dispută reflectă o tensiune mai largă în partid între aripa progresistă și cea moderată, în contextul unei populații semnificative de americani-arabi în stat.

În Tennessee, reprezentantul statului Justin Pearson, în vârstă de 30 de ani, a anunțat că va candida în primarele democratice împotriva veteranului Steve Cohen, în vârstă de 76 de ani.

Pearson a câștigat notorietate națională ca parte a „Tennessee Three”, grupul de legislatori expulzați din Adunarea Generală a statului după ce au protestat împotriva violenței armate Tennessee Lookout.

Pearson beneficiază de sprijinul grupului „Leaders We Deserve” al lui David Hogg, care a promis un milion de dolari pentru a-l susține în fața lui Cohen Tennessee Lookout.

Această cursă evidențiază o tendință națională de provocare a liderilor în vârstă de către tinerii progresiști, care caută o schimbare de stil și viziune în politica internă a partidului.

În California, fostul reprezentant Katie Porter, care a pierdut în 2022 cursa pentru Senat, a intrat în cursa pentru guvernator.

Campania sa a fost marcată de controverse legate de temperamentul său, după ce două videoclipuri virale au arătat momente în care și-a pierdut cumpătul în interviuri și în fața echipei sale.

Porter a recunoscut că ar fi putut gestiona mai bine situațiile și a subliniat respectul său pentru echipa sa și angajamentul față de rezolvarea crizei de accesibilitate din California.

În fața unor rivali precum fostul primar din Los Angeles, Antonio Villaraigosa, și fostul secretar al Sănătății și Serviciilor Umane, Xavier Becerra, Porter se confruntă cu provocări legate de percepția publică asupra temperamentului său și de modul în care acest aspect ar putea influența șansele sale în alegeri.

În New York, Districtul 17 este unul dintre cele trei districte ale Camerei Reprezentanților câștigate de Kamala Harris în 2024, dar deținute de republicani.

Opt democrați au intrat în primarele pentru a-l înfrunta pe reprezentantul republican Mike Lawler. Printre aceștia se numără Cait Conley, fost oficial al Consiliului Național de Securitate, și Beth Davidson, legislator în județul Rockland City & State New York.

Democrații naționali speră ca un candidat moderat, cu un istoric de serviciu public, să poată câștiga acest district, similar cu strategia din 2018 care a dus la preluarea Camerei Reprezentanților.

În aceste condiții tinerii progresiști provoacă status quo-ul, cerând o schimbare de stil și viziune, în timp ce veteranii partidului încearcă să apere realizările și experiența acumulată.

Cine va câștiga aceste curse va oferi indicii despre direcția în care se îndreaptă partidul și despre capacitatea sa de a răspunde provocărilor politice interne și externe.