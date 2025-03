Politica Ponta promite că va reduce birocrația. Soluțiile pe care le are







Victor Ponta, candidatul independent la alegerile prezidențiale, afirmă că nu mai acceptă ca românii să fie puși pe drumuri pentru a obține tot felul de documente. În acest context, el este decis să elimine birocrația dacă va deveni președintele României.

Victor Ponta: Nu e treaba pensionarului să umble cu hârtii

Victor Ponta afirmă că birocrația a crescut excesiv în prezent, obligând cetățenii să petreacă mult timp în instituțiile statului pentru a obține avize sau certificate. În acest context, el propune mai multe soluții pentru a scăpa de acest fenomen.

„E ceva revoltător asta cu certificatele. Tot timpul trebuie să mai aduci o hârtie, să mai faci un certificat. Nu e treaba pensionarului să umble cu hârtii de la o instituție la alta. Eu nu cred că același lucru se face în Spania și în Italia. Nu putem să luăm lucrurile bune din Europa?”, a declarat Ponta.

Fostul premier, despre investițiile în digitalizare

Victor Ponta a amintit, de asemenea, de perioada în care a fost premier, subliniind că a investit semnificativ în digitalizare, astfel încât românii să petreacă mai puțin timp rezolvând problemele cotidiene.

„Noi am dovedit acum 10 ani că am scăzut taxele, dar i-am încurajat pe producătorii români. I-am scos pe evazioniști de pe piață, iar ei producând în România au putut să plătească taxe mai multe. Toată lumea a văzut că am băgat foarte mulți bani pe digitalizare, tocmai în ideea de a scădea chinul omului”, a mai punctat Victor Ponta.

Victor Ponta, atac la clientele politice

Fostul lider PSD a criticat clasa politică pentru că a împiedicat procesul de debirocratizare, creând noi agenții și funcții pentru a satisface întreaga clientelă politică.

„Pentru a da întregii clientele politice, de fiecare dată s-au făcut noi agenții, noi posturi. Soluția nu este să te duci și să dai 100 de oameni afară. Trebuie abrogate toate acele legi care prevăd avize, autorizații care nu sunt absolut necesare.

În primul rând, desființezi birocrația falsă, în al doilea rând faci un audit extern, nu intern, care să-ți spună ce cheltuieli trebuie să aibă o instituție și să faci reformă. Astfel, cei cu pile și care nu muncesc vor fi dați afară, iar cei fără pile și care muncesc vor rămâne”, a concluzionat Victor Ponta, la România TV.