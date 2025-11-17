Victor Ponta, despre Ilie-Sărăcie și „șobolăniile” lui George Simion. Declarațiile fostului prim-ministru

Victor Ponta s-a aflat, duminică seară, în studioul România TV, unde a făcut o radiografie extrem de critică a situației economice în care se află România. Fostul premier a susținut că țara traversează o perioadă de scădere economică, pe fondul unor măsuri pe care le consideră ineficiente sau chiar greșite, luate de actualul executiv. Iar din perspectiva Opoziției, AUR are un lider orientat spre combinații murdare.

Ponta a vorbit, încă de la început, despre dezechilibrele majore din economie, insistând asupra nivelului de îndatorare și asupra structurii cheltuielilor publice.

„Suntem în scădere economică, suntem în deficit. Ne împrumutăm cu 17 miliarde ca să dăm de lucru fabricilor din străinătate, din Franța, Germania, Israel. În acest moment, direcția în care mergem cu economia este rea, cifrele spun asta”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

Fostul premier a sugerat că actuala guvernare ratează șansa de a orienta banii împrumutați către investiții care să dezvolte capacitatea de producție internă și să susțină companiile românești, preferând, în schimb, un model care alimentează profiturile producătorilor din alte state.

Unul dintre exemplele oferite de Victor Ponta pentru a ilustra dezechilibrele economice a fost comerțul cu produse agroalimentare. El a acuzat Guvernul că a abandonat producătorii locali, în condițiile în care România importă masiv alimente de bază.

„Importăm mâncare de un miliard de euro – pâine, cartofi, mere… Noi îi omorâm pe fermierii români, în loc să-i ajutăm”, a subliniat fostul premier.

Ponta a susținut că, în loc să existe politici clare de sprijin pentru agricultura românească și pentru procesatorii autohtoni, guvernanții încurajează, prin deciziile lor, dependența de importuri. În viziunea sa, fiecare miliard de euro cheltuit pe produse care ar putea fi obținute în România înseamnă ferme închise, locuri de muncă pierdute și sate care se depopulează.

Întrebat ce îi așteaptă pe români la finalul acestui an și în 2026, Victor Ponta a evitat să își lege speranțele de actuala clasă politică. El a transmis că își dorește ca situația să se îmbunătățească pentru populație, dar a făcut acest lucru într-un registru amar-ironic.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, căci cu cel al preaputernicilor zilei…”, a spus Ponta, lăsând să se înțeleagă că nu are prea multă încredere în capacitatea sau voința actualilor lideri de a redresa economia.

În a doua parte a intervenției de la România TV, Victor Ponta a schimbat registrul și a lansat un atac frontal la adresa liderului AUR, George Simion. Fostul premier i-a reproșat acestuia modul în care înțelege să facă politică și l-a comparat cu personajele din perioada „cooperativei” care a măcinat fotbalul românesc.

„Să lase șmecheriile, șobolăniile, aranjamentele. El este tot la nivelul de aranjamente de județeană…”, a spus Ponta despre Simion, analizând activitatea politică a liderului AUR.

Victor Ponta nu s-a limitat la aceste critici ci i-a adresat lui George Simion un mesaj direct, în timpul emisiunii. Fostul premier i-a transmis că vârsta tânără reprezintă un atu, dar numai dacă este însoțită de dorința de a învăța și de a se desprinde de practicile de tip „cooperativă”: „Ești tânăr, poți să înveți. Nu mai sta la ‘cooperative’!”, i-a transmis Ponta liderului AUR, în direct, la România TV.

Mesajul lui Victor Ponta a fost că, în opinia sa, România are nevoie de politicieni care să iasă din logica aranjamentelor de culise și să se concentreze pe politici publice consistente, capabile să răspundă crizelor economice și sociale.