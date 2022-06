Victor Ponta, mesaj usturător despre prăbușirea lui Florin Cîțu. „Chiar și focile au adormit”

Într-un mesaj destinat lui Florin Cîțu, fostul premier și președinte al PSD Victor Ponta compară lupta pentru putere din PNL, cu o parodie. El face referire la cunoscutul serial de televiziune „Games of Thrones”, precizând că ceea ce se întâmplă în PNL este de râs.

Florin Cîțu a demisionat din funcția de președinte al Senatului, spunând că așa i-a cerut premierul Nicolae Ciucă. El a afirmat că acesta a cedat presiunilor venite de la partenerii de coaliție de la PSD, pe care i-a deranjat cu declarațiile sale.

Victor Ponta descrie traseul politic al lui Florin Cîțu, despre care spune că mai întâi „l-a pupat în fund” pe Ludovic Orban, pentru ca apoi să-l muște la ordin. Ulterior, el a fost cel „pupat în fund”, până i s-a întors. Iar „profesioniștii” au primit ordin să-l muște până când și-a pierdut toate funcțiile politice.

„«Game of Thrones» de PNL devine chiar o comedie! Tragedie este doar pentru românii care nu au vrut să vadă serialul, dar sunt obligați! Mie îmi este milă de Florin Cîtu – nici acum nu înțelege rolul pe care l-a jucat (sau nu are curaj să spună). Nu PSD l-a dat jos din Prim Ministru – nici de la Senat – și nici poporul român care nu l-a votat și nu l-a vrut niciodată”, și-a început Victor Ponta mesajul adresat lui Florin Cîțu.

Mai puțin de un an i-a luat lui Cîțu să piardă tot

În continuarea mesajului, fostul președinte al PSD a descris creșterea și descreșterea politică a lui Florin Cîțu. Acesta în descurs de mai puțin de un an a pierdut toate funcțiile pe care le-a deținut.

„O să încerc să îi mai explic o dată – poate înțelege (scuzați limbajul direct). În primele episoade l-a pupat în fund pe Orban – până a primit ordin să îl muște de fund pe Orban. Pe urmă Cîțu l-a pupat în fund pe cel de la care primise ordinul – până când a primit un șut în fund. Între timp a fost pupat și el în fund (limbi catifelate – profesioniști) până când cei care îl pupau au primit ordin să îl muște, cum făcuse el cu Orban. Și Ciucă i-a promis public că îl susține la Senat – cum a promis el că îl susține pe Orban la Guvern”, a mai scris Victor Ponta, pe Facebook.

El a încheiat arătând că ceea ce se întâmplă în PNL este dictat din altă parte, insinuând că cel care decide este președintele Klaus Iohannis, iar cei implicați nu fac decât să joace rolurile „penibile” ce le-au fost atribuite.

„Că să concluzionez dragă Florin – toți știți în ce roluri penibile trebuie să jucați – dar o faceți cu entuziasm – și plangeti la final că în filmele nord coreene! Faptul că la filmul vostru prost nu mai are nimeni chef să să uite – chiar nu va interesează. Ce îi pasă regizorului de fraierii de spectatori? Chiar și focile au adormit și au uitat să aplaude!”, a mai scris Victor Ponta.

Florin Cîțu a demisionat de la șefia Senatului

Florin Cîţu a decis să demisioneze de la şefia Senatului, după ce grupul senatorilor PNL l-a informat că îi retrage sprijinul politic. În locul său a fost numită, pe perioadă interimară, Alina Gorghiu.

„Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului, este o funcţie politică, binenţeles că în aceste condiţii, nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă să voteze unii dintre ei împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, repet, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal”, a declarat Cîțu.

Președintele demisionar al Senatului a precizat că declarațiile pe care le-a făcut, împotriva unor măsuri propuse de PSD, au avut drept consecință solicitarea colegilor săi de a demisiona. El a adăugat că, în ciuda a ceea ce i se întâmplă nu va pleca din PNL și va rămâne în partid.

„Binenţeles că acele măsuri vin de la PSD, asta este problema, dar sunt măsuri care eu consider că fac rău românilor, eu consider că PNL trebuie să stea aproape de antreprenori, de sectorul privat, iar măsurile care vin împotriva lor întotdeauna le-am considerat nocive”, a mai spus Florin Cîțu.