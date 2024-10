Vicepreședintele Atlantic Council, prezent la lansarea programului programului prezidențial al lui Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă, președintele PNL, l-a avut invitat, la lansarea programului prezidențiale pe expertul în securitate Matthew Kroening, vicepreședintele Atlantic Council. El a vorbit la evenimentul organizat de liberali, descriindu-l pe candidatul PNL la alegerile prezidențiale.

Expertul în securitate națională și politică externă Matthew Kroenig a participat la evenimentul de lansare a programului prezidențial al lui Nicolae Ciucă. Fost consilier în cadrul Departamentului de Apărare al Statelor Unite, este cunoscut pentru susținerea unei strategii ferme în politica de apărare și securitate americană.

„Mulțumesc lui Nicolae Ciucă pentru oportunitatea de a fi aici. Am avut onoarea de a lucra cu Nicolae Ciucă, am avut discuții despre securitate de-a lungul timpului. Am fost rugat să vorbesc despre securitate internațională în această seară”, a subliniat Matthew Kroenig.