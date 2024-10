Politica Nicolae Ciucă a descoperit strategia lui Marcel Ciolacu: Este vorba de o acțiune împotriva democrației







Nicolae Ciucă a declarat că strategia lui Marcel Ciolacu este de a dona voturi pentru George Simion pentru a-l aduce în turul II. Președintele PNL a spus că nu este vorba de o abordare ilegală, ci de o acțiune împotriva democrației și a moralității.

Nicolae Ciucă îl dă de gol pe Marcel Ciolacu

„E chiar mai mult de atât. El a vorbit de 10-20 de voturi, dar eu cred că este vorba de mai mult decât atât. Chiar dacă nu este vorba de o abordare ilegală, este vorba de o acțiune împotriva democrației și a moralității. Există sondaje care indică o prezență la vot de aproximativ 60%. Comparativ cu ce deține în prezent, este un număr de voturi necesar pentru a trece în turul 2. Dar eu cred că este vorba de mult mai mult de 10-20 de voturi. Marcel Ciolacu are un bazin tradițional și asta îi permite să joace în primul tur, că în turul II s-a văzut că nu mai au cum să joace”, a spus Nicolae Ciucă.

A avut încredere în el

Fostul premier a mai spus că a avut încredere în Marcel Ciolacu și că nu s-a rezolvat nimic. Ciucă a declarat că n-a mai vorbit deloc cu contracandidatul său. „Nu este vorba de ultimii 3 ani de zile. Este vorba de problema comisarului european, este vorba de ceea ce am discutat pentru eliminarea inechităților din rândul pensiilor, problema pensiilor pentru mineri și a celor cu grupa de muncă ce necesita o adaptare la noua legislație. Am discutat aceste angajamente cu Marcel Ciolacu și am avut încredere”.

Nicolae Ciucă, despre încrederea românilor

Ciucă a mai spus că oamenii nu au încredere în politicieni penntru că nu au venit cu nicio abordare realistă. El a declarat că Marcel Ciolacu are un bazin electoral care îi asigură un procest consistent și că este foarte relaxat.

„ În momentul de față are un bazin electoral care îi asigură un procent consistent și îi permite să joace. De multe ori ne întrebăm de ce este scăzut gradul de încredere în politicieni. Pentru că nu ne ținem de cuvânt. Pentru că nu avem o abordare realistă, încercăm să ideologizăm realitatea și n-a ținut, nici pe vremea comuniștilor. Trebuie să fim aproape de oameni și să facem ce vor oamenii, este foarte simplu”, a mai spus Nicolae Ciucă.