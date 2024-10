Politica Marcel Ciolacu, despre viitorul său după alegeri. Cum arată cele două scenarii de care va depinde liderul PSD







Marcel Ciolacu a dezbătut recent în cadrul unui interviu detalii despre viitorul său profesional, după alegerile prezidențiale și ce ar putea urma în cazul în care nu va câștiga. Mai mult, premierul spune că nu și-ar dori să dezbine România în calitate de președinte, ci să se implice mai mult în problemele curente ale țării.

Marcel Ciolacu, despre viitorul său după alegeri: Am schimbat abordarea în partid

Marcel Ciolacu, premierul României, a declarat că nu poate anticipa dacă va fi înlăturat de la conducerea PSD în cazul unei înfrângeri la alegerile prezidențiale. El a subliniat că, înainte de orice, este responsabilitatea sa să își evalueze activitatea și să decidă dacă mai este capabil să conducă partidul.

„Cred că trebuie să mă clarific eu dacă sunt un plus sau un minus în interiorul partidului. Am schimbat mult, totul e mai deschis. Am schimbat abordarea în partid. S-a vorbit de exemplu prea mult despre justiție. Eu cred că funcționează,hai să o lăsăm să funcționeze, ca e și o selecție naturală, a spus Ciolacu la Morning Glory.

Dacă va fi ales președinte, Marcel Ciolacu spune că nu vrea să dezbine România

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a subliniat în discursul său de la evenimentul de lansare a Proiectului de Țară că nu dorește să fie un președinte care urăște sau dezbină. El a accentuat că un plan durabil pentru România nu poate exista fără un crez politic solid, iar el aspiră să fie un lider care reprezintă toți românii, indiferent de orientarea politică sau de apartenența la un partid.

Ciolacu a explicat că misiunea sa ca președinte ar fi să demonstreze că puterea trebuie distribuită și nu concentrată într-o singură persoană. În opinia sa, lupta împotriva unui partid politic înseamnă, de fapt, o luptă împotriva românilor care susțin acea formațiune, un lucru pe care el îl consideră inacceptabil. El s-a angajat să fie un lider care să promoveze principiile democratice și să creeze o țară normală, bazată pe echitate și unitate.

Un alt punct central al mesajului său a fost importanța unificării națiunii în jurul obiectivelor comune. Ciolacu consideră că președintele trebuie să reprezinte și să apere toți românii, fie că sunt de stânga sau de dreapta, fie că locuiesc în țară sau în străinătate. El a promis că va fi un președinte care va ajuta și proteja toți cetățenii, indiferent de locul în care se află.

Ce planuri are dacă ajunge la Cotroceni

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD și candidatul partidului la Președinția României, a declarat că, dacă va ajunge la Cotroceni, va adopta o abordare mult mai activă și implicată în gestionarea problemelor curente ale țării. El a criticat distanțarea excesivă a actualei funcții prezidențiale, afirmând că președintele nu ar trebui să fie izolat într-un „glob de sticlă” și că această abordare a fost o greșeală majoră.

Ciolacu a subliniat că nu va căuta să devină un lider popular prin „băi de mulțime” și că nu va încerca să fie „cel mai iubit dintre pământeni.” El a recunoscut că românii au tendința de a demitiza politicienii, în special președinții, și a făcut referire la istoria națională, subliniind că fie îi fac de râs, fie îi resping într-un mod dur.

Premierul s-a referit la nevoia de predictibilitate și de implementare a reformelor în următorii ani.