Politica Prioritățile lui Nicolae Ciucă, în cazul în care va ajunge la Cotroceni. Primele pe listă







Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a vorbit despre prioritățile sale în cazul în care va câțtiga alegerile prezidențiale. „Tot ceea ce ține de dialog și de coordonarea cu guvernul. Apoi, toate problemele legate de situația economică a țării. Putem forma grupuri de lucru prin care să discutăm cu societatea civilă. România poate deveni un hub energetic important în cadrul construcției europene.

Ciucă: Am trăit și în comunism, și în 'meandrele concretului

„Eu trebuie să fiu președintele tuturor românilor. Este necesar să facem măcar un minim gest de unitate și solidaritate. Este vorba despre acea unitate în trăire, în dorință, în ceea ce vrem să se întâmple cu această țară.

Trebuie să facem ceva pentru copiii noștri, să le asigurăm garanția că se vor bucura de viață, așa cum ne-am bucurat și noi, indiferent de context.

Noi am trăit și în comunism, și în 'meandrele concretului', și în tranziția către NATO și UE. Iată că România a ajuns la un nivel de libertate, iar aceste valori trebuie să le asigurăm și copiilor noștri.

Oricât de mult ne-am dori, în această luptă pentru existență contează enorm ceea ce trăiesc și simt toți cei care formează o națiune“, a declarat liderul PNL la România TV.

Ciucă: Dorința lui Ciolacu de a intra cu Simion în turul doi este și dorința Rusiei

Întrebat despre motivele pentru care l-a acuzat voalat pe liderul PSD că susține interesele Rusiei prin manevra de acordare de voturi în plus, din partea pesediștilor, lui George Simion, pentru a se asigura că președintele AUR va intra în turul II al prezidențialelor, Ciucă a răspuns:

„Marcel Ciolacu a avut o acțiune de susținere a propriului său interes. Dorința de a intra cu George Simion în turul doi este și dorința Rusiei, pentru că intrarea lui Simion în turul doi înseamnă un AUR mai puternic.

Nu putem să fim siguri că se întâmplă așa, uitați-vă la rezultatele SOCIOPOL în care Ciolacu este situat la 26%, cu mult sub scorul PSD. Un buzunar în care se poate interpreta că există un transfer de voturi, astfel încât Marcel Ciolacu să poată să susțină…”

De ce îl vrea Ciolacu pe Simion în turul II

Întrebat despre scenariul dezvăluit de Alexandru Muraru potrivit căruia PSD-iștii din secțiile de votare vor acorda lui George Simion câte 10-20 de voturi , Ciucă spune că este „vorba de o acțiune împotriva democrației și moralității”.

„Există sondaje ce spun că românii vor veni la vot în jur de 60%. Deci, 9-10 milioane. Față de ceea ce deține în momentul de față, este un număr de voturi consistent, prin care poate trece în turul doi. Dar cred că este vorba de mai mult de 10-20 de voturi pe secție”.

„Este vorba de problema comisarului european, este vorba de ceea ce am discutat pentru eliminarea inechităților din rândul pensiilor, problema pensiilor pentru mineri și a celor cu grupa de muncă ce necesita o adaptare la noua legislație. Am discutat aceste angajamente cu Marcel Ciolacu și am avut încredere”.

Ciucă despre Ciolacu: Tot la Ceaușescu se întoarce, tot la Partidul Comunist

„În momentul de față are un bazin electoral care îi asigură un procent consistent și îi permite să joace. Domnul Ciutacu, vorbim de la Ciucă la Victor Ciutacu, ne privesc niște sute de mii de oameni. Lor trebuie să ne adresăm și ei trebuie să înțeleagă aceste aspecte, că ne propunem să facem o politică pentru oameni, nu pentru noi.

Trebuie să vorbim despre aceste subiecte și oamenii, câteodată înțeleg, câteodată nu, de multe ori ne întrebăm de ce este scăzut gradul de încredere în politicieni. Pentru că nu ne ținem de cuvânt. Pentru că nu avem o abordare realistă, încercăm să ideologizăm realitatea și n-a ținut, nici pe vremea comuniștilor. Trebuie să fim aproape de oameni și să facem ce vor oamenii, este foarte simplu”.

„Vedeți că nu a uitat, tot la Ceaușescu se întoarce, tot la Partidul Comunist. Chiar dacă m-ar fi sunat nu i-aș fi răspuns pentru că, la un telefon distanță, lucrurile nu înseamnă că se rezolvă. În Guvernare, problemele se rezolvă prin soluții, nu prin tastatură.

Avem secretarii generali, urmăm programul de guvernare, îl avem în execuție. În perioada următoare rămânem la guvernare și vom face tot ce ține de noi. Dacă este să ținem cont de toate chestiunile legate de ce vor să facă cu votul, este normal să păstrăm ministrul de interne. Vrem să apărăm urnele și justiția”.

„Vrem să fim tratați corect”

„Vigilența ne obligă să luăm măsuri în consecință. Am intrat cu bună credință în acest joc, dar sunt militar și în unele decizii am ținut cont de ceea ce este drept, nu de buna credință. Am asigurat credibilitate, am făcut să fie bine pentru România și pentru români, dar nu vă bateți joc de noi.

Tot ce am realizat, la guvernare, cu toate cele bune și cele mai puțin bune, am vorbit și le-am spus românilor ce s-a întâmplat în realitate. Vrem să fim tratați corect și să nu încerce să ne facă pe la spate, pentru că nu suntem chiar atât de naivi”.

Ciucă mai dă o șansă USR

„Noi am intrat la guvernare cu PSD pentru că USR nu a făcut decât să-și depună o moțiune împotriva propriului guvern. USR și-a schimbat leadershipul. Știți foarte bine că respect tot ceea ce înseamnă contracandidații, când vine vorba de o doamnă contracandidat cu atât mai mult.

Fac un apel la doamna să înțeleagă aritmetica politică și reală. 8% în alegerile locale înseamnă mult mai puțin decât 30%. Fac apel să se retragă și să susțină un proiect de dreapta. Dânsa trebuie să înțeleagă valoarea numerică a cifrelor. Eu am discutat cu dumneai : sunt convins că votanții USR înțeleg ce spun și sunt în măsură să facă o diferență între valoarea fiecăruia dintre noi”.

„Foarte simplu. REPER nu mai este în interiorul USR, există o nouă conducere, avem un nou liant care încearcă să unească dreapta : Partidul Național Liberal. Nicolae Ciucă încearcă să-i determine pe toți să înțeleagă că polarizarea dreptei nu ne ajută cu nimic. Când vine vorba de libertate și democrație, progres, putem să ne unim și să înțelegem că ei se află la 8% și noi la 30%”.