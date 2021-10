Veste proastă de la CSM pentru Cristi Danileț. Foștii colegi i-au năruit visul magistratului

Cunoscut pentru ieșirile sale extravagante, controversatul magistrat clujean a avut parte de o mare dezamăgire din partea foștilor săi colegi din CSM. Cristi Dănileț și-a văzut năruit, cel puțin pentru moment, visul de a se transfera de la Tribunalul Cluj, unde își desfășoară activitatea în prezent, la instanța similară din județul Bihor. Judecătorul Cristi Danileț este considerat o figură în lumea magistraților datorită declarațiilor sale controversate, dar și a posturilor în care apare, perioadic.

Secția de judecători a CSM nu a fost de acord cu acest transfer, considerând că nu este justificată. Decizia a fost adoptată cu unanimitate de voturi de cei 8 membri ai secției de judecători a CSM. Prin aceeași hotărâre, membrii CSM au respins, cu opt voturi, și delegarea judecătoarei Iulia Silvia Bădulescu la Judecătoria din Buhuși.

Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât „respingerea solicitării privind delegarea doamnei judecător Bădulescu Iulia Silvia de la Judecătoria Miercurea Ciuc la Judecătoria Buhuși (1 admitere, 8 respingere).

Respingerea, ca inadmisibilă, a solicitării privind detașarea domnului judecător Danileț Vasilică Cristi de la Tribunalul Cluj la Tribunalul Bihor (unanimitate)”.

Judecătorul Cristi Danileț ar fi vrut să lucreze mai aproape de casă

Anterior, judecătorul Cristi Danileț și-a manifestat dorința de a profesa la Tribunalul Bihor arătând că, la această instanță, este nevoie de personal. În plus, a arătat magistratul acest transfer ar fi fost un lucru bun și pentru el. Aceasta deoarece Cristi Vasilică Danileț și-a mutat domiciliul în zonă, iar de câtva timp face naveta la Cluj, în fiecare săptămână.

„Tribunalul Bihor are nevoie de oameni și a solicitat ajutor acum câteva luni, în toată țara. Eu am lucrat la Oradea și îi știu pe aproape toți colegii de acolo. În plus, am domiciliul în acea zonă de ceva vreme și fac naveta săptămânal”, a declarat magistratul pentru publicația clujust.ro.

Decizia foștilor săi colegi din cadrul secției de judecători a CSM îl împiedică, cel puțin pentru moment, să-și rezolve problema legată de navetă. Judecătorul va trebui să activeze în continuare la Cluj și să facă naveta ca și până acum.