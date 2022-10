Verdictul scandalului dintre Oana Zăvoranu și Luis Lazarus. „Am hotărâre judecătorească. Am câștigat un proces”

Oana Zăvoranu a câștigat procesul cu Luis Lazarus, în 2019. Acesta a numit-o asasină, iar ea i-a cerut lui 100.000 de euro daune morale. Cu toate astea, vedeta nu a primit nici măcar 15.000 de euro. După trei ani, instața i-a dat dreptate brunetei, dar a întâmpinat probleme la executarea silită.

„Foarte mulți escroci m-au ciordit de-a lungul timpului. Unul, în schimb, se numește Vasilică Țuțurică (n.r. Luis Lazarus). Este numele real. Îmi datorează bani și nu pot să-l execut. Am hotărâre judecătorească. Am câștigat un proces pentru că m-a făcut «asasină» peste tot. Am de recuperat 15.000 de euro plus cheltuieli de judecată”, declara Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu și-a făcut dreptate

Oana Zăvoranu a reușit să își facă dreptate. În ședința Camerei de Consiliu s-a decis: ”Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC. Încuviinţează executarea silită a debitorului LAZARUS, în dosarul de executare silită, în temeiul titlului executoriu, reprezentat de sentința civilă nr. ###/11.04.2017, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. ####/3/2017”.

Sentința este definitivă și a fost pronunțată de Curtea de Apel București, „prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului creditorului, rezultat din titlul executoriu, cu toate eventualele accesorii, precum şi până la recuperarea cheltuielilor de executare. Fără cale de atac.”

Luis Lazarus nu mai are voie să facă nicio declarație la adresa Oanei Zăvoranu, potrivit Cancan.

Luis Lazarus a rămas fără bani

În prezent, Luis Lazarus nu are niciun bun pe numele său, deși în urmă cu ceva ani avea mai multe mașini și o casă de lux. El nu i-a achitat Oanei Zăvoranu nici măcar un ban și nu se știe ce va urma.

„Luis are un dosar, un proces întreg pierdut. Încerc să-l execut, dar n-are nici măcar o bicicletă pe numele său.

Eu vin și întreb, când tu ești nimeni în drum, cum poți să vii la televizor și să ai tupeu să spui că tu ai vrea să faci, să dregi’, spunea Oana Zăvoranu.