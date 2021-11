Momente grele pentru Luis Lazarus și iubita sa. Ce îi împiedică să aibă copii

Luis Lazarus a vorbit despre momentele dificile prin care trec, el și iubita sa, și în ce fel le afectează acestea viața. Deși se iubesc foarte mult, de mai bine de zece ani, cei doi nu au copii. Și, potrivit realizatorului, acum nici nu este momentul potrivit.

Luis Lazarus a povestit într-un interviu la televiziune că Andreea a pierdut o sarcină, iar acum nu este momentul potrivit pentru a aduce un copil pe lume. El dă vina pe vremurile grele care fac destul de dificilă creșterea unui copil.

„Andreea a pierdut sarcina, iar acum nu e un moment bun. Poate după nuntă o sa încercăm. E o mare responsabilitate să aduci un copil pe lume și să nu știi ce urmează. Un copil mic cu o pană de curent, cu frig, nu se poate”, a declarat Luis Lazarus la „Teo Show.

Luis Lazarus și-a pierdut fratele

În aceeași emisiune, Luis Lazarus a rememorat un eveniment trist din copilăria sa, când și-a pierdut fratele. Acesta s-a îmbolnăvit, după ce a dormit în frig, iar acest lucru i-a fost fatal.

„Eu am avut un frate, când eram copii el a murit de pneumonie. Avea un an, eu 3 ani și ceva. Noi stăteam la casă atunci și ne încălzeam cu soba cu lemne. Se stingea noaptea focul și se făcea frig. Pe el il chema Ricardo Emanuel. Și-a desfăcut scutecele și a ramas dezbrăcat în timpul nopții. Dimineața l-au gasit rece, dormind. Apoi, a început să tușească. A mai trăit mai puțin de o lună şi cam asta a fost…”, a povestit Luis Lazarus.

El a mai spus că regretă faptul că nu a avut un frate. Mai mult, Luis Lazarus a relatat că după moartea fratelui său, părinții s-au despărțit, iar el a ajuns să trăiască alături de mama sa și de tatăl vitreg care îl ignora.

„Regret că nu am avut un frate, am fost afectat, mai ales că vedeam în jurul meu spiritul ăsta frățesc. Părinții mei s-au despărțit, apoi eu am rămas la bunici timp de vreo 7 ani. Apoi m-am mutat la Constanța cu mama și tatăl vitreg care m-a ignorat. Mă bucur mult că a fost aşa, decât să mă fi bătut, a mai spus Luis Lazarus.