„Acum ceva vreme, Luis Lazarus avea leacul pentru Covid. „Dacă simțiți că răciți un pic: ciorbiță, fripturică și o țuică!”

Nu cred că medicii de la Spitalul Universitar, unde a fost internat joi cu SARS-CoV, îl tratează cu ciorbiță și fripturică, cu atât mai puțin cu țuică.

Să-l ajute Dumnezeu, să se vindece cât mai repede, și de Covid, și de prostie!”, a scris Mirel Curea pe contul de Facebook.

Luis Lazarus nu a spus cu subiect și predicat că are coronavirus, dar a dat de înțeles că se confruntă cu probleme de sănătate.„Ce problemă să am! Ha ha ha, știți cum e, oamenii în viață mai răcesc, se mai îmbolnăvesc, se mai una, alta, dar în perioada asta este chiar și riscant să te mai îmbolnăvești că toată lumea se gândește că poate ai COVID.

Nu am răcit, asta a fost o chestie care s-a întâmplat acum două luni, cred că e un derapaj informațional. Adică am fost puțin răcit acum vreo două luni. (V-ați făcut atunci test?) Păi, sigur că da, am făcut atunci vreo 4 teste unul după altul. Și PCR, și de-astea antigen.

Eu am făcut mai multe teste în perioada asta pentru că eu am fost și plecat în Dubai de Revelion și la sfârșitul lui ianuarie am fost plecat în Egipt cu fii-mea, în vacanță. Toate au fost în șarjă negative. Nu știu cine vrea să mă găsească bolnăvior așa, bănuiesc că este vreun interes”, a spus Lazarus.