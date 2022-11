Vedetele din România care își țin copiii ascunși. „Măi, mamă, dar de ce m-ai postat că eu nu voiam”

Mai multe vedete din România au explicat de ce nu își arată niciodată copiii pe rețelele de socializare. Ele consideră că postatul micuților pe Internet vine la pachet cu mari riscuri și cu critici.

Adela Popescu (34 de ani) este căsătorită cu actorul și prezentatorul TV Radu Vâlcan (43 de ani). Cuplul are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Cu toate astea, ei au decis să nu își arate copiii pe Internet și au argumentat decizia.

„Fără răutate, doar curiozitate, care e faza cu pozele astea printre staruri să ascundă fața copilașilor? Ce ar zice peste 15-20 de ani? «Aaaa, mamă, ce drăguță e poza asta, dar sigur sunt eu în poză?»”, i-a comentat un urmăritor Adelei Popescu, în urmă cu ceva timp. „Avem și varianta cu fețele lor. Noi îi arătăm, dar nu foarte des. Nu e niciun calcul, nicio strategie, pur și simplu așa simțim să facem. E foarte posibil ca de mâine să ne hotărâm să postăm numai cu ei fără nicio problemă”, a răspuns Adela atunci.

O altă vedetă care refuză să își arate copilul pe Instagram este Diana Dumitrescu. Actrița a declarat că fiecare mamă are dreptul de a decide ce este mai bine pentru fiul ei. „Eu am spus așa, și o voi mai spune. Fiecare mamă face pentru copilul ei ce crede ea că este mai bine. Deciziile îi aparțin, la fel și consecințele. Am scris despre acest lucru pe blogul meu”.

Vedete care nu își expun copiii

Și Cristina Ich a declarat că fiul ei nu trebuie să fie expus pe Internet. Modelul consideră că acesta va decide când va crește dacă va vrea să fie postat pe rețelele de socializare sau nu.

„De ce nu vreau să vi-l arăt? Eu mi-am creat o anumită imagine pe social media, de ce să îl amestec în asta? Dacă Noah nu vrea să îl pun pe social media? Eu nu pot să îl întreb dacă vrea. Dacă spune: «Măi, mamă, dar de ce m-ai postat că eu nu voiam». Trebuie să fie bărbat, după crește și spune: «Mama, dar ce ai făcut? M-ai postat în toate ipostazele posibile?». Trebuie să fie el de acord. Dacă stau bine să mă gândesc, nici la un an nu poate să-mi răspundă, deci nu, o să pun mult mai târziu [poze cu el]”, a spus modelul.

Anca Lungu și Lavinia Pîrva sunt alte vedete care au decis să țină ascunse imaginile cu copiii lor și să se bucure de viața de familie în liniște, potrivit Unica.